V prihodnjih urah nove nevihte in lokalna neurja #video #foto

Povsod po Sloveniji je še vedno povečana verjetnost krajevnih neurij, ki bodo najpogostejša pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na sredo, sporočajo z agencije za okolje (Arso). Tudi za danes so izdali oranžno opozorilo za vso Slovenijo. V severnem delu države se bodo čez dan nadaljevali nalivi, v južni polovici pa je popoldne lokalno verjetnost debelejše toče. Na Arsu ob tem ne izključujejo možnosti razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek.

Sistem močnih neviht je že nad Italijo in bo kmalu dosegel Slovenijo. Predvidoma bo prešel celo državo. Nevihte se pojavljajo tudi nad Slovenijo, pred prehodom sistema se lahko razvije kakšna močnejša nevihta. Znova pričakujemo močne nalive, močne sunke vetra in točo.⚠️ pic.twitter.com/BvDw1A24Qh — ARSO vreme (@meteoSI) July 25, 2023

Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo tudi promet, opozarjajo na promet.si. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.

Samo zjutraj več kot 200 klicev za severno Primorsko

Ponedeljkovo večerno neurje je močno prizadelo severno Primorsko. Padala je debela toča, ki je poškodovala strehe, okna in avtomobile predvsem v občinah Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe na širšem območju Goriške, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Samo Kosmač.

"Po zadnjih podatkih je toča poškodovala veliko streh, razbijala strešna okna in poškodovala tudi veliko avtomobilov. Veliko je bilo tudi podrtega drevja in poškodovane infrastrukture. Potem se je neurje premaknilo na ajdovsko območje, kjer tudi poročajo o odkritih in poškodovanih strehah na stanovanjskih in gospodarskih območjih v naseljih Erzelj in Gozd," je povedal Kosmač.

V centru za obveščanje so samo danes zjutraj prejeli več kot 200 klicev občanov, ki so potrebovali pomoč, vendar celotne slike še nimajo, saj se bo prava škoda pokazala šele čez dan.

Že od ponedeljka zvečer so na delu vse razpoložljive gasilske enote, ki pomagajo ljudem pri pokrivanju streh, da ne bi ob dežju nastajala še večja škoda.

Neurje ponoči znova povzročilo več težav na Celjskem

Nočno neurje je znova povzročilo več težav na Celjskem. Najhuje je bilo v občinah Slovenske Konjice in Rogatec. Kot je za STA povedal konjiški župan Darko Ratajc, je veter na Osnovni šoli v Ločah razkril streho, v središču Slovenskih Konjic pa neurje ni povzročilo večjih težav. Na območju Elektra Celje je bilo brez elektrike okoli 1.500 odjemalcev.

Nekaj po 1. uri je v Spodnjih Grušovjah v konjiški občini strela udarila v gospodarsko poslopje in zanetila požar. Posredovali so gasilci PGD Tepanje, Slovenske Konjice, Loče, Draža vas in Žiče, ki so požar omejili in pogasili. Ogenj je objekt v celoti uničil.

Hudo je bilo tudi v Občini Rogatec, ki jo je zajelo močno neurje z vetrom in nalivom, vendar kot je za STA povedal župan Martin Mikolič na objektih ni nastala večja gmotna škoda. Orkanski veter je razkril en stanovanjski in en kmetijski objekt, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Gasilci so po županovih besedah posredovali v 11 primerih, kjer so odstranjevali podrta drevesa s cestišč.

V Trških Gorcah se je na cesto sprožil plaz. Aktivirani so bili gasilci PGD Rogatec, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkriti strehi in odstranjujejo drevesa za vzpostavitev prometnih povezav, dežurni Elektro podjetja Celje pa vzpostavljajo električne vode. V sosednji Občini Rogaška Slatina so se tudi soočili z močnim neurjem z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike.

Najhujše je bilo v okolici Ponikve. Aktivirani so bili gasilci PGD Ponikva, Dramlje, Dolga Gora, Lokarje, Kalobje, Planina, Slivnica in Šentjur, ki odpravljajo posledice neurja, na terenu so tudi dežurne ekipe Elektra Celje. Orkanski veter je v šmarski občini razkril dva stanovanjska objekta, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so bili gasilci PGD Šmarje pri Jelšah Sladka Gora in Šentvid, ki odpravljajo posledice neurja.

Tudi območje Občine Zreče je zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je na treh lokacijah podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave. Posredovali so gasilci PGD Zreče in PGD Stranice, ki so drevesa odstranili, in ponovno vzpostavili prometne povezave.

Zaradi odstranjevanja posledic neurja bodo vlaki, ki vozijo med Celjem in Poljčanami ter med Jesenicami in Novo Gorico, vozili z daljšimi zamudami, so sporočili s Slovenskih železnic.

Nevihte se bodo nadaljevale

Po besedah meteorologa Branka Gregorčiča z Arsa nas danes čaka podobno vremensko dogajanje kot v preteklem tednu. Nadaljevale se bodo nevihte, kar velja predvsem za območje Gorenjske, Koroške, dela Štajerske in Prekmurja, je poudaril v ponedeljek v izjavi za medije.

Ljudem svetuje, da so tudi danes zelo pozorni na vremensko dogajanje, sproti spremljajo opozorila in radarsko sliko ter omejijo aktivnosti na prostem v tistem času, ko bo vremensko dogajanje najburnejše. Stanje bodo spremljali tudi na agenciji in po potrebi zaostrili stopnjo vremenskega opozorila, je napovedal.

V zadnjih dvanajstih urah so pri upravi za zaščito in reševanje zabeležili 157 dogodkov, največ na območju Regijskega centra za obveščanje Celje. Močan dež in veter ter toča so povzročali podiranje dreves, odkrivanje in puščanje streh, podiranje telekomunikacijskih drogov in napeljav, meteorne vode so poplavljale objekte, pojavilo se je tudi nekaj plazov. Na terenu je 70 gasilskih enot. Gasilci odstranjujejo drevesa z lokacij, kjer ogrožajo objekte ali prometno infrastrukturo, pokrivajo poškodovane strehe, črpajo meteorno vodo, sodelovali so pri evakuaciji otrok iz kampa Lepena v Bovcu, strela pa je zanetila požar kurilnice na Vogrskem, nadstreška ob stanovanjskem objektu v naselju Varoš v občini Makole in požar gospodarskega poslopja v Spodnjem Gruškovju v občini Slovenska Bistrica.

Možnost hudourniških poplav

Ob tem na Arsu ne izključujejo možnosti hudourniških poplav. Kot so zapisali, bo danes in v noči na sredo ob intenzivnih in dolgotrajnejših nevihtah z nalivi v večjem delu države verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda. Zaradi velike predhodne vodnatosti in namočenosti tal bodo ponovno najmočneje naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke na severovzhodu države.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v ponedeljek izdal odredbo o povečani stopnji pripravljenosti, ki velja do četrtka zjutraj. Opozoril je, da je treba upoštevati vsa navodila pristojnih služb, ki so na terenu, torej civilne zaščite, gasilcev in policistov.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si bo danes ogledal posledice neurja pred dnevi v občini Črna na Koroškem, še poroča STA.