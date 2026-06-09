V prihodnjih urah napovedane plohe in nevihte

V prihodnjih urah se bodo nad avstrijsko Štajersko razvile posamezne nevihte, ki se bodo pomikale proti vzhodu. Na vreme pri nas naj to sicer ne bi imelo večjega vpliva, kljub temu pa ni izključeno, da bo ponoči predvsem na severovzhodu Slovenije nastala kakšna krajevna nevihta, napovedujejo na Facebook profilu Neurje.si.

Bolj pestro vremensko dogajanje se obeta v sredo zvečer, ko nas bo prešla hladna fronta.

Takrat bo ozračje nekoliko bolj nestabilno, zato bodo možne krajevne nevihte z nalivi, sunki vetra in lokalno manjšo točo.

Trenutno je višinska dolina s hladnim zrakom in vremensko fronto še nad zahodno in srednjo Evropo. Naše kraje bo danes zvečer in v noči na sredo dosegla dokaj neizrazita hladna fronta, druga, izrazitejša pa bo naše kraje prešla v noči na četrtek. Ob tem prehodu pričakujemo tudi bolj burno dogajanje.