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Avtor:
Na. R.

Torek,
9. 6. 2026,
18.13

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
vreme nevihta ploha ARSO napoved temperature

Torek, 9. 6. 2026, 18.13

33 minut

V prihodnjih urah napovedane plohe in nevihte

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Nevihta, Neurje, Nevihtni oblaki | Izrazitejših vremenskih posebnosti kljub popoldanski napovedi naj ne bi bilo.  | Foto Matic Tomšič

Izrazitejših vremenskih posebnosti kljub popoldanski napovedi naj ne bi bilo. 

Foto: Matic Tomšič

V prihodnjih urah se bodo nad avstrijsko Štajersko razvile posamezne nevihte, ki se bodo pomikale proti vzhodu. Na vreme pri nas naj to sicer ne bi imelo večjega vpliva, kljub temu pa ni izključeno, da bo ponoči predvsem na severovzhodu Slovenije nastala kakšna krajevna nevihta, napovedujejo na Facebook profilu Neurje.si.

Bolj pestro vremensko dogajanje se obeta v sredo zvečer, ko nas bo prešla hladna fronta.

Takrat bo ozračje nekoliko bolj nestabilno, zato bodo možne krajevne nevihte z nalivi, sunki vetra in lokalno manjšo točo. 

Trenutno je višinska dolina s hladnim zrakom in vremensko fronto še nad zahodno in srednjo Evropo. Naše kraje bo danes zvečer in v noči na sredo dosegla dokaj neizrazita hladna fronta, druga, izrazitejša pa bo naše kraje prešla v noči na četrtek. Ob tem prehodu pričakujemo tudi bolj burno dogajanje.

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