Avtorji:
P. P., STA

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
15.32

Osveženo pred

27 minut

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 15.32

V petek predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja

Protestni shod Novo mesto | Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico zoper Samireja Šijića vložilo sredi marca. Ker se njegov zagovornik Dušan Medved nanjo ni pritožil, je kmalu postala pravnomočna. | Foto Bojan Puhek

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico zoper Samireja Šijića vložilo sredi marca. Ker se njegov zagovornik Dušan Medved nanjo ni pritožil, je kmalu postala pravnomočna.

Okrožno sodišče v Novem mestu je za v petek razpisalo predobravnavni narok za Samireja Šiljića, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Aleša Šutarja. Zadevo bo vodil okrožni sodnik Peter Žnidaršič, je razvidno iz objavljenega razporeda obravnav omenjenega sodišča.

Policija je v zvezi s smrtjo 48-letnega Šutarja najprej prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju več prič, ki so izpovedale, da naj bi Šutarja v resnici napadel Šiljić, decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je sodišče na predlog tožilstva odredilo pripor za Šiljića.

Grozi mu kazen od treh do 15 leta zapora

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico zoper njega vložilo sredi marca. Ker se njegov zagovornik Dušan Medved nanjo ni pritožil, je postala kmalu pravnomočna.

Šiljiću, ki na sojenje čaka v priporu, tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku predvidena kazen od treh do 15 let zapora.

Po Šutarjevi smrti sprejeli poseben zakon

Šutarja naj bi Šiljić napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokalpatriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel iskat sina. Po izpovedi prič naj bi ga udaril, zaradi česar naj bi Šutar padel in z glavo udaril ob tla.

Šutarjeva smrt je bila povod za množičen protest, na katerem je okoli deset tisoč ljudi 28. oktobra lani opozorilo na nereševanje romskih vprašanj, skupaj s protestom pa je bila tudi povod za sprejetje t. i. Šutarjevega zakona, ki je prinesel nekatere spremembe zakonodaje, ki zadevajo tudi romsko skupnost. Tako Šiljić kot sprva obtoženi bratranec sta namreč pripadnika romske skupnosti.

