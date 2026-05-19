Izredna seja DZ, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri, izhaja iz sklica seje kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića. Stevanović pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen.

Seja kolegija predsednika DZ je sklicana za sredo, iz dnevnega reda pa je razvidno, da se bodo dogovorili tudi o sklicu izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za izvolitev predsednika vlade. Danes vloženo Janševo kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji.

Stevanović pričakuje, da bo Janša v petek izvoljen

Stevanović je v izjavi za medije v DZ izrazil pričakovanje, da bo glede na podpise pod vloženo kandidaturo Janša v petek izvoljen. "Glede na dejstvo, da so vsi, ki so udeleženi v tej zgodbi, vedno govorili, da bodo podprli tistega, ki bo imel največ glasov, ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo," je dodal.

V zvezi s predlogom za tehničnega mandatarja, ki se je kot ena od možnosti omenjal v pogovoru predsednice republike Nataše Pirc Musar s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom in Janšo prejšnji teden, je Stevanović dejal, da o tem predlogu ne ve nič, da je zanj slišal iz medijev. "Mislim, da je ta prilika nekoliko zamujena, glede na trenutno situacijo tudi ne vidim razloga, da bi se to odvilo na ta način," je pojasnil.

Na vprašanje, ali to pomeni, da je bolj naklonjen temu, da predsednik vlade postane Janša, je Stevanović odgovoril, da gre za to, da se upošteva večinska volja poslancev v parlamentu.

Stevanović: Koalicijske pogodbe še nismo prejeli, a izhodišča so zelo dobra

Stevanović je kot predsednik Resni.ce pojasnil, da koalicijske pogodbe še niso prejeli, da pa izhodišča, ki so jih videli, razumejo kot zelo dobra. "Gre za občutek, da so prepisana iz našega programa," je dodal.

Na vprašanje, ali bodo z vladno koalicijo podpisali kak sporazum o sodelovanju, je poudaril, da bodo v Resni.ci vedno podprli tisto, kar je dobro za Slovenijo. Vsekakor po njegovih besedah pričakujejo, da bo SDS poslala "neki sporazum vsem opozicijskim strankam, tudi nam". "Potem ko ga bomo preučili, bomo videli tudi, ali ga bomo podpisali," je dodal.

Na očitke Svobode, da je cilj parlamentarne preiskave o obveščanju javnosti v zadevi Black Cube, ki jo zahtevajo v Resnici, SDS ter NSi, SLS in Fokus, vnaprej diskreditirati delo organov pregona v tej zadevi, je Stevanović odvrnil, da niso želeli odpirati afere Black Cube, ampak jih v poslanski skupini in stranki Resnica zanima "predvsem to, kako zelo so Sovo, policijo, NPU zlorabili v predvolilne namene". "Sam Black Cube, kot sem seznanjen, že preiskuje policija, tako se v delo policije ne želimo vmešavati, niti se zakonsko ne smemo, ampak nas bolj zanimajo druge povezave, ki so bile zelo, zelo jasne v predvolilnem času, to je povezava varnostno-obveščevalnih služb, medijev in pa določene stranke," je pojasnil.

Kolegij predsednika DZ se bo dogovoril o sklicu izredne seje

Glede na več vloženih zahtev za parlamentarne preiskave po Stevanovićevih besedah dopuščajo tudi možnost, da vseh ne bi odredili. Za zdaj bodo na sredini seji kolegija razpravljali o dveh zahtevah za parlamentarno preiskavo, ki so ju vložili poslanci Svobode, Levice in Vesne ter se vsebinsko ne prekrivata, za naprej pa bodo počakali mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, je pojasnil. Zatrdil je tudi, da v Resnici za zdaj ne bodo vlagali drugih zahtev za parlamentarne preiskave.

Kolegij predsednika DZ se bo namreč glede na dnevni red v sredo dogovoril tudi o sklicu izredne seje za prihodnji teden v torek, na kateri bi poleg predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili v SDS, NSi, SLS, Fokus, obravnavali tudi dve zahtevi za parlamentarno preiskavo o tujem vmešavanju v marčne parlamentarne volitve in o sumih obvodnega oz. nezakonitega financiranja političnih strank, pod katerima je prvopodpisani vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic, podpise pa so poleg Svobode prispevali tudi poslanci Levice in Vesne.