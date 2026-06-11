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Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
7.15

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
Zdravstveni dom Ljubljana zdravstvo družinski zdravniki

Četrtek, 11. 6. 2026, 7.15

29 minut

V nov način dela v ZD Ljubljana za zdaj vključena dva družinska zdravnika

Avtorji:
Ka. N., STA

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ZD Ljubljana - Center | Foto STA

Foto: STA

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela, in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta vanj vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v takšen način dela. V ZD Ljubljana trdijo, da se z novo organizacijo dela za paciente ne bo spremenilo nič.

O reorganizaciji dela zdravnikov so paciente s sporočilom na spletni strani obvestili v petek, namen ukrepa pa je zagotoviti bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo pacientov.

Pojasnili so, da se sprememba nanaša na predpisovanje receptov in medicinskih pripomočkov, urejanje bolniških staležev, izdajo kontrolnih napotnic in nalogov za prevoz, telefonske posvete, pripravo predlogov za invalidske komisije, pregled obiskov pri referenčni medicinski sestri in druga administrativna opravila.

Dodatno pa so v ZD Ljubljana pojasnili, da nov način dela uvajajo poskusno, na podlagi izkušenj in rezultatov pilotnega obdobja pa bodo ocenili nadaljnje korake. Trdijo, da reorganizacija ne vpliva na ordinacijski čas zdravnikov, dostopnost zdravstvenih storitev, glavarino posameznega zdravnika, obseg in vsebino zdravstvenih storitev.

Zakaj nova organizacija?

"Nova organizacija dela bo posameznemu zdravniku omogočila, da en dan tedensko strnjeno opravi administrativne naloge, ki jih je doslej pogosto opravljal med ordinacijskim časom. S tem bo lahko v času, namenjenem ambulantnemu delu, svojo pozornost v celoti namenil pacientom," so zapisali v ZD Ljubljana. Menijo, da takšna organizacija dela omogoča učinkovitejše izvajanje administrativnih obveznosti ter več časa za neposredno delo s pacienti v ordinacijskem času.

Poudarili so, da bo za vse nujne in neodložljive zdravstvene storitve tudi v času administrativnega dne zagotovljena obravnava pri nadomestnem zdravniku. Paciente pa prosijo, naj naročila za recepte, medicinske pripomočke in drugo dokumentacijo uredijo pravočasno, najmanj en teden pred potekom njihove veljavnosti.

Dodali so, da je reorganizacija dela zdravnikov v pristojnosti ZD Ljubljana kot delodajalca in temelji na veljavnih pogodbenih obveznostih do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in v obsegu sredstev za leto 2026.

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