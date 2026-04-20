M. L.

20. 4. 2026,
V Notranjskem parku bodo nadzor izvajali s konji

Nadzorniki na konjih, Notranjski park | Foto Facebook profil Notranjski park

V Notranjskem regijskem parku so kot prvi v Sloveniji začeli izvajati naravovarstveni nadzor tudi s konji, kar predstavlja nov pristop k upravljanju zavarovanega območja. Namen uvedbe je večja prisotnost na terenu ter hkrati bolj umirjen in naravi prijazen način nadzora.

Kot pojasnjujejo v parku, je takšen način dela v tujini že uveljavljen, zlasti v večjih narodnih parkih v ZDA, kjer se uporablja na obsežnih in težje dostopnih območjih. V Evropi se pojavlja v posameznih zavarovanih območjih, kjer je poudarek na mirnem gibanju in stiku z obiskovalci.

"Konji omogočajo tiho premikanje po občutljivih naravnih območjih, kjer motorna vozila niso primerna ali dovoljena, nadzor peš pa bi bil časovno zelo zahteven," pravijo v parku.

Po njihovih navedbah prisotnost konj praviloma povzroča manj motenj za divje živali kot motorna vozila, hkrati pa omogoča boljši pregled nad širšim območjem.

Nadzorniki se pri delu držijo utrjenih poti, robov parcel in drugih varnih površin ter se izogibajo občutljivim habitatom, kot so mokrotni travniki. S tem želijo čim manj posegati v naravno okolje in hkrati zagotoviti varen nadzor.

Nadzor na konjih bodo izvajali predvsem na bolj obremenjenih območjih parka in v času povečanega obiska. V pilotni fazi sodelujejo usposobljeni nadzorniki in konji, pristop pa bodo sproti prilagajali glede na izkušnje v praksi.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.