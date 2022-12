Policisti so nakupovalno središče in sosednja območja evakuirali ter prebivalce mesta pozvali, naj se izogibajo središču mesta. Območje okoli nakupovalnega središča so ogradili, prav tako pa so zaprli znameniti dresdenski trg Striezelmarkt.

Dresdenska policija je danes zjutraj okoli 7.20 v stanovanjski hiši v mestni četrti Prohlis našla truplo 62-letne ženske. Za njeno smrt je osumila njenega 40-letnega sina, ki se je medtem zabarikadiral v nakupovalno središče Altmarkt-Galerie, kjer je za talca vzel enega od zaposlenih in otroka.

Pred tem je tudi poskušal vdreti v prostore Radia Dresden, je sporočil izvršni direktor radia Tino Utassy. Ko mu to ni uspelo, je streljal skozi luknjo v vratih. V tistem času sta bili v prostorih radia ekipi jutranjega programa Radia Dresden in Hitradia RTL.

Policijski specialec pred nakupovalnim središčem Altmarkt-Galerie v Dresdnu. Foto: Guliver Image

"Na srečo je bilo osebje toliko prisebno, da je steklo skozi drugi izhod in pobegnilo," je pojasnil Utassy in dodal, da v incidentu ni bil nihče poškodovan.

Kasneje so sporočili, da se je situacija s talci končala in da sta talca nepoškodovana. V uspešni akciji je bil po prvih podatkih ranjen le storilec, ki so ga pridržali.

Po navedbah policistov se je moški ob prijetju zdel zelo zmeden. Tiskovni predstavnik policije je sporočil, da domnevajo, da osumljenec trpi za duševno boleznijo. Foto: Guliver Image

Pozneje so iz policije sporočili, da je moški zaradi poškodb, ki jih je utrpel med policijsko akcijo, umrl.