Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
13.12

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
pretep Šmarješke Toplice policija

Četrtek, 9. 7. 2026, 13.12

32 minut

V množičnem pretepu v Šmarjeških Toplicah huje poškodovana oseba

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Pretep, ustrahovanje, nasilje | 38-letnik zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ponovno poiskal zdravniško pomoč. | Foto Shutterstock

38-letnik zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ponovno poiskal zdravniško pomoč.

Foto: Shutterstock

Na enem od parkirišč v Šmarjeških Toplicah je konec junija prišlo do pretepa več oseb, med katerim so bile poškodovane tri osebe. Pozneje se je izkazalo, da je od njih poškodovana huje. Pri osumljencih za napad je policija izvedla hišno preiskavo, v kateri je zasegla signalno pištolo in sadiki konoplje.

Policisti so bili o množičnem pretepu obveščeni 28. junija. Ob prihodu na kraj so naleteli na poškodovane 38-letnika, mladoletnico in mladoletnika, medtem ko so osumljenci s kraja pobegnili. Po do zdaj zbranih podatkih policije je do pretepa prišlo med osebami, ki se med seboj poznajo in so v sporu. Napadalci naj bi oškodovance napadli s koloma in plinskim razpršilcem, nato pa pobegnili z osebnim avtomobilom.

38-letniku se je zdravstveno stanje poslabšalo

Poškodovane so oskrbeli reševalci in jih odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah pa naj bi vsi trije lažje poškodbe. A so 3. julija policiste obvestili, da je 38-letnik zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ponovno poiskal zdravniško pomoč. Ugotovili so, da gre za hujše poškodbe, ki jih je po vsej verjetnosti utrpel v omenjenem pretepu.

Pri napadalcu opravili hišno preiskavo

Kriminalisti so nato identificirati napadalca. Pridobili so odredbo sodišča in v torek opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja dveh osumljencev v naselju v okolici Novega mesta. Našli in zasegli so signalno pištolo in dve sadiki rastline konoplje. Obema osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali.

Kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja. Po zaključku bodo zoper osumljence ukrepali v skladu s pristojnostmi, so še sporočili.

pretep Šmarješke Toplice policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.