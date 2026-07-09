Na enem od parkirišč v Šmarjeških Toplicah je konec junija prišlo do pretepa več oseb, med katerim so bile poškodovane tri osebe. Pozneje se je izkazalo, da je od njih poškodovana huje. Pri osumljencih za napad je policija izvedla hišno preiskavo, v kateri je zasegla signalno pištolo in sadiki konoplje.

Policisti so bili o množičnem pretepu obveščeni 28. junija. Ob prihodu na kraj so naleteli na poškodovane 38-letnika, mladoletnico in mladoletnika, medtem ko so osumljenci s kraja pobegnili. Po do zdaj zbranih podatkih policije je do pretepa prišlo med osebami, ki se med seboj poznajo in so v sporu. Napadalci naj bi oškodovance napadli s koloma in plinskim razpršilcem, nato pa pobegnili z osebnim avtomobilom.

38-letniku se je zdravstveno stanje poslabšalo

Poškodovane so oskrbeli reševalci in jih odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah pa naj bi vsi trije lažje poškodbe. A so 3. julija policiste obvestili, da je 38-letnik zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ponovno poiskal zdravniško pomoč. Ugotovili so, da gre za hujše poškodbe, ki jih je po vsej verjetnosti utrpel v omenjenem pretepu.

Pri napadalcu opravili hišno preiskavo

Kriminalisti so nato identificirati napadalca. Pridobili so odredbo sodišča in v torek opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja dveh osumljencev v naselju v okolici Novega mesta. Našli in zasegli so signalno pištolo in dve sadiki rastline konoplje. Obema osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali.

Kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja. Po zaključku bodo zoper osumljence ukrepali v skladu s pristojnostmi, so še sporočili.