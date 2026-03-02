Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
K. M., STA

2. 3. 2026
V Mirni in Šentrupertu povečano število oseb s prebavnimi motnjami: priporočajo prekuhavanje vode

Pipa, Pitna voda | Priporočilo velja do preklica. | Foto Shutterstock

Priporočilo velja do preklica.

Foto: Shutterstock

Na območju občin Mirna in Šentrupert je zaradi povečanega števila oseb s prebavnimi motnjami in suma na okužbo prek pitne vode priporočeno prekuhavanje vode, so sporočili iz podjetja Dana, ki upravlja vodovodni sistem Mirna. NIJZ ob bruhanju ali driski pri občutljivejši populaciji, zlasti otrocih in starejših, svetuje obisk zdravnika.

Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je od Zdravstvenega doma Trebnje prejela obvestilo o povečanem številu oseb s prebavnimi motnjami v občinah Mirna in Šentrupert.

Iz podjetja Dana so ob tem še sporočili, da priporočilo o prekuhavanju velja do preklica.

Šentrupert pitna voda okužba
