V Mirni in Šentrupertu povečano število oseb s prebavnimi motnjami: priporočajo prekuhavanje vode

Na območju občin Mirna in Šentrupert je zaradi povečanega števila oseb s prebavnimi motnjami in suma na okužbo prek pitne vode priporočeno prekuhavanje vode, so sporočili iz podjetja Dana, ki upravlja vodovodni sistem Mirna. NIJZ ob bruhanju ali driski pri občutljivejši populaciji, zlasti otrocih in starejših, svetuje obisk zdravnika.

Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je od Zdravstvenega doma Trebnje prejela obvestilo o povečanem številu oseb s prebavnimi motnjami v občinah Mirna in Šentrupert.

Iz podjetja Dana so ob tem še sporočili, da priporočilo o prekuhavanju velja do preklica.