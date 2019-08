V mariborskem Europarku rast prometa in obiskov #foto #video

V mariborskem Europarku so lani zabeležili 4,7-odstotno rast prometa ter 7,7 milijona obiskov, kar pomeni 3,7-odstotno rast obiska, so povedali ob 19. obletnici odprtja nakupovalnega središča.

Europark Maribor danes praznuje 19. rojstni dan. Na novinarski konferenci so predstavili poslovne rezultate preteklega leta, dogodke ob letošnjem rojstnem dnevu ter načrte za prihodnost.

Simona Mandl, Europarkova menedžerka, ki že devet let skrbi za razvoj in napredek največjega nakupovalnega središča v severovzhodni Sloveniji, je na novinarski konferenci povedala, da navedeno potrjuje, da je "začrtana strategija poslovanja in razvoja nakupovalnega središča pravilna. Pravi je način, na katerega sledimo potrebam in željam obiskovalcev ter dvigujemo raven nakupovalne izkušnje".

Napovedali prihod novih trgovin

V mariborskem nakupovalnem središču je sicer kupcem na voljo 120 trgovin. "V Europarku se neprestano trudimo, da obiskovalci pri nas dobijo tisto, kar potrebujejo. Zato neprestano posodabljamo ponudbo," je povedala Mandlova.

Foto: Matjaž Vertuš

Tako so od začetka letošnjega leta že pozdravili odprtje novih prodajaln Buzz, Promod, Palmers, XYZ, Cvetličarne Park, SIMPLE barber shopa ter prenovljenih prodajaln dm in Big Bang ter restavracije Interspar. Napovedali so še nadgradnjo te ponudbe, in sicer prihod prodajalne Baby Center ter nove blagovne znamke italijanske otroške konfekcije Idexe. Prav tako bodo odprli novo prodajalno Just-R. Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš