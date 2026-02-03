Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

3. 2. 2026,
13.01

Torek, 3. 2. 2026, 13.01

V Luki Koper se je zastrupilo sedem delavcev

Na. R.

Luka Koper.

Kraj nesreče so zavarovali, nevarnosti za druge osebe ni bilo, so pojasnili pri koprski policijski upravi.

Foto: STA

Koprske policiste so v ponedeljek zvečer obvestili, da so na poti v Luko Koper reševalci. Izkazalo se je, da se je zaradi vdihavanja spojine, ki vsebuje žveplo, med delom zastrupilo sedem delavcev.

Policiste je o dogodku ob 20.06 obvestil Republiški center za obveščanje, ki je na lokacijo napotil reševalce, od tam pa so na Koprski policijski upravi prejeli klic, da so se delavci na mestu, kjer se pretovarjajo tekoči tovori, nadihali vodikovega sulfita.

Policisti so na kraju zbrali obvestila in ugotovili, da so delavci pri cisternah na železniški kompoziciji, v katerih je dizelsko gorivo in biodizelsko gorivo, zaznali prisotnost plina ogljikov sulfit, s katerim se je med delom zastrupilo sedem delavcev.

Tri delavce so z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola, druge tri pa so v isto bolnišnico odpeljali sodelavci.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanje varnosti pri delu po 201. členu Kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu.

Življenja delavcev, ki so jih odpeljali v izolsko bolnišnico, niso ogrožena, so še sporočili iz policije.

