V Ljubljani pripravljajo odprto srečanje za vadbo javnega nastopanja

Toastmasters Business Club Slovenija bo v nedeljo, 20. aprila, med 18.30 in 20. uro v prostorih Socialne akademije na Tržaški cesti 132 v Ljubljani pripravil odprto srečanje za vse, ki jih zanima javno nastopanje in razvijanje komunikacijskih veščin.

Klub deluje v okviru mednarodne organizacije Toastmasters International, ki je bila ustanovljena leta 1924 in je prisotna v številnih državah po svetu. Njihova srečanja so namenjena vadbi javnega govora, podajanju povratnih informacij in razvijanju vodstvenih spretnosti.

Organizatorji pojasnjujejo, da bo dogodek priložnost za vpogled v način dela kluba in potek rednih srečanj. Ker gre za mednarodno usmerjen klub, bo srečanje potekalo v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna. Zainteresirani se lahko na dogodek prijavijo prek spletnega obrazca organizatorja.