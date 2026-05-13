V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Predsednica KPK Katarina Bervar Sternad je dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika DS Marka Lotriča . Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila s sistemskimi priporočili.

Po besedah Vrečko je bil Lotrič na mesto predsednika državnega sveta izvoljen kot predstavnik delodajalcev. Ob sprejemu interventnega zakona za razvoj Slovenije je po njeni oceni razvidno, da Lotrič nastopa tudi v vlogi funkcije predsednika parlamentarne stranke, ki je bila ena izmed predlagateljev interventnega zakona in bo vstopila v bodočo vlado prvaka SDS Janeza Janše.

Pri tem je poudarila, da mora državni svet nadzirati državni zbor z odložilnim vetom na že sprejete zakone. Poslanci po vetu za ponoven sprejem zakona potrebujejo 46 glasov, kar bo po besedah Vrečko ključnega pomena v bodoči manjšinski vladi, ki jo sestavlja Janša.

Vrečko: Imamo dvojno vlogo predsednika državnega sveta, ki je hkrati del oblasti in njen nadzornik

Opozorila je, da je državni svet v mandatu pretekle vlade izglasoval 27 odložilnih vetov. "Če imamo Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani Marka Lotriča, predsednika parlamentarne stranke, se lahko upravičeno vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesov in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese lokalnih gospodarskih, sindikalnih združenj in bo dal odložilni veto," je orisala Vrečko.

Asta Vrečko je prepričana, da bi bil Lotričev odstop smiseln "v duhu ustave in v izogib konfliktu interesov" ter da bi moral to storiti nemudoma, še pred formalnim izoblikovanjem nove koalicije.

Dodala je, da "smo trenutno v situaciji, ko imamo dvojno vlogo predsednika državnega sveta, ki je hkrati del oblasti in njen nadzornik".

Prepričana je, da bi bil Lotričev odstop smiseln "v duhu ustave in v izogib konfliktu interesov" ter da bi moral to storiti nemudoma, še pred formalnim izoblikovanjem nove koalicije. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo oddali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije.

KPK s sistemskimi priporočili glede tveganj pri prepletanju funkcij

Predsednica KPK Katarina Bervar Sternad je v pogovoru za STA dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika DS Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila s sistemskimi priporočili. Prejeli so tudi prijavo glede suma opravljanja dodatne dejavnosti predsednika DZ Zorana Stevanovića, je dejala.

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je namreč tudi predsednik stranke Fokus, ki je bila na skupni listi z NSi in SLS izvoljena v parlament. Trenutno pa se trojček strank pogaja za vstop v koalicijo s SDS in Demokrati Anžeta Logarja. S tem bi Lotrič opravljal funkciji v dveh ločenih vejah oblasti.

Bervar Sternad je danes za STA dejala, da je komisija prijavo z očitki o konfliktu interesov zoper Lotriča prejela že aprila. Na komisiji že pripravljajo sistemska priporočila glede zakonodajnega postopka. V okviru teh priporočil bodo naslovili tudi tveganja v povezavi s to prijavo.

Predsednik DZ Stevanović z očitki o sumu opravljanja dodatne dejavnosti

Poleg tega pa so prejeli tudi prijavo zoper predsednika DZ Zorana Stevanovića z očitki o sumu opravljanja dodatne dejavnosti. Ta namreč hkrati opravlja še funkcijo predsednika Zveze vaterpolskih društev Slovenije.

Pri tem ne gre za nezdružljivost funkcij, saj zakon o integriteti in preprečevanju korupcije društva, ustanove in politične stranke opredeljuje kot izjeme, kjer za poklicne funkcionarje ne veljajo omejitve, je Bervar Sternad dejala v pogovoru, ki ga bo STA objavila do konca tedna.