V Levici so napovedali zahtevo za sklic seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resni.ce Borisa Mijiča. Od njega bodo zahtevali odstop, očitajo pa mu, da medtem ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in zaposlenim več deset tisoč evrov.

Nekdanji lastnik in direktor podjetja Progros Boris Mijič nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih, so v sporočilu za javnost zapisali v Levici.

Kot bivši lastnik podjetja je državi dolžan 32 tisoč evrov neplačanih davkov in prispevkov, svojim delavcem pa več deset tisoč evrov neizplačanih plač, so povzeli in dodali, da obstaja utemeljen sum, da je svoje delavce odjavljal iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov. Policija naj bi zato zoper njega vložila tudi dve kazenski ovadbi.

Mesec: Od kod Stevanoviću denar?

"Ob tem ko predsednik njegove stranke Zoran Stevanović zatrjuje, da bo vse te dolgove poplačal iz svojega žepa, se sprašujem, od kod njemu ta denar," je bil oster poslanec Levice Luka Mesec.

"Ampak pozor, stranka Resni.ca od tega poslanca ne zahteva odstopa. Koalicija, katere del je stranka Resni.ca in jo vodi Janez Janša, od tega človeka ne zahteva odstopa. Jernej Vrtovec in Anže Logar, ki sta svojo predvolilno kampanjo zgradila na boju proti korupciji, od tega poslanca ne zahtevata odstopa," je izpostavil donedavni minister za delo.

V Levici bodo zaradi Mijiča, ki "nadaljuje posle prek obvodnih podjetij, med drugim prek ženinega podjetja", zahtevali sklic seje odbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje poslančeve politične odgovornosti in primernosti za opravljanje poslanske funkcije. Na njej se bodo, tako Mesec, "pogovorili o tem, kako je tak človek sploh lahko poslanec", in zahtevali njegov odstop.

Poslanski mandat ne sme biti zaščita pred odgovornostjo, so sklenili v stranki.

Zgodbo o kršitvah v podjetju Progros so v četrtek na podlagi pričevanj nekdanjih delavcev predstavili v Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru. Stevanović je naslednji dan sporočil, da bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros.