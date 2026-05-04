V Kranju izkoriščali indijske delavce: brez plačila in podvrženi opeklinam

Indijski delavci | "Za dva meseca sem dobil skoraj 600 evrov. Dobiti moram plačilo še za en mesec," je pojasnil Indijec Gabriel Fernandez. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

"Za dva meseca sem dobil skoraj 600 evrov. Dobiti moram plačilo še za en mesec," je pojasnil Indijec Gabriel Fernandez. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Skupina 11 indijskih delavcev naj bi bila po poročanju Televizije Slovenija (TVS) žrtev izkoriščanja v enem izmed podjetij iz Kranja. Na ministrstvu za delo pravijo, da gre, če navedbe držijo, za resne kršitve ter za moralno nesprejemljivo in nezakonito ravnanje. Primer po navedbah ministrstva preiskuje inšpektorat za delo.

TVS je prejšnji teden poročala o primeru 11 indijskih delavcev, ki naj bi po treh mesecih dela v proizvodnji kovinarskopredelovalnega podjetja iz Kranja prejeli petino obljubljenega zaslužka, "Za dva meseca sem dobil skoraj 600 evrov. Dobiti moram plačilo še za en mesec," je pojasnil Indijec Gabriel Fernandez, ki se je v podjetju zaposlil oktobra lani.

Kot so za TVS navedli v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), so bili ti delavci med delom podvrženi nevarnim razmeram in opeklinam, niso dobili plačanega prevoza, stroškov malice in tudi ne vseh oddelanih ur.

V podjetju že dalj časa težave 

Ker preiskava proti podjetju še ni končana, njegovega imena v sindikatu ne želijo razkriti. So pa za nacionalno televizijo pojasnili, da ima podjetje že dolgotrajne težave tako z izplačevanjem kot s pravicami delavcev. "Ustanovili so še drugo podjetje, ki za zdaj še nima prepovedi zaposlovanje tujcev, prvo pa to ima," je dejal sekretar v območni organizaciji gorenjskega ZSSS Medard Potočnik.

Zaradi izkušenj, kot je Fernandezova, delavci iz Indije po poročanju TVS napovedujejo ustanovitev svojega sindikata.

Na medijsko poročanje o domnevnih kršitvah pravic tujim delavcem so se danes odzvali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot so poudarili, takšne zgodbe niso le moralno nesprejemljive, ampak tudi v nasprotju z zakonodajo.

"Če torej navedbe, ki jih izpostavljajo mediji, držijo, gre za resne kršitve, tako glede neizplačevanja plač kot tudi varnosti pri delu, kjer je delodajalec dolžan zagotoviti zaščito in takojšnjo pomoč ob poškodbah," so zapisali v sporočilu za javnost.

Primer preiskuje inšpektorat 

Kot so navedli, primer domnevnih kršitev pravic indijskim delavcem že preiskuje Inšpektorat RS za delo.

Na ministrstvu so ob tem spomnili, da mora delodajalec delavcu zagotavljati delo in ga za opravljeno delo tudi ustrezno plačati, kot je določeno v pogodbi o zaposlitvi in zakonodaji. Plača mora biti izplačana najmanj v višini minimalne plače za polni delovni čas, in sicer najpozneje 18 dni po koncu plačilnega obdobja, praviloma na bančni račun.

Poleg plače mora delodajalec povrniti tudi stroške, povezane z delom. Delodajalec prav tako ne sme samovoljno zadrževati izplačil ali pobotati svojih terjatev brez pisnega soglasja delavca.

