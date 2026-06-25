V Kranjski Gori odprtje sedežnice do vrha Vitranca

V Kranjski Gori bodo danes ob 10. uri uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki bo obiskovalcem ponujala panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Kot so sporočili iz družbe RTC Žičnice Kranjska Gora, gre za ključen korak k preoblikovanju v celoletni gorski center.

Projekt, katerega vrednost znaša več kot šest milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. Eden najpomembnejših turističnih krajev v državi s posodobljeno sedežnico Vitranc 2 začenja pomembno novo poglavje v svojem razvoju, so prepričani v podjetju, katerega strategija se preusmerja od klasičnega zimsko-smučarskega središča proti sodobnemu, celoletnemu gorskemu centru.

Izpostavili so, da je sedežnica Vitranc 2 steber nove strategije, ki ponudbo Kranjske Gore enakomerno razporeja čez celo leto. RTC Žičnice Kranjska Gora sicer že vrsto let ponujajo tudi poletno sankališče in kolesarski park. Bistveno vlogo k prehodu v celoletni gorski center pa bo imela prav nova žičniška naprava, ki bo obiskovalcem omogočala hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah.

Obiskovalci se bodo proti vrhu Vitranca najprej povzpeli s štirisedežnico Vitranc 1 in na nadmorski višini 1110 metrov prestopili na štirisedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, od koder se razprostira pogled na Julijske Alpe, Karavanke, sosednjo Avstrijo in Italijo.

Med 15. marcem in 15. junijem bo mirovala

Delovanje naprave bo strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu, sedežnica bo tako vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina.

"Z novo sedežnico Vitranc 2 ne odpiramo le sodobnejše naprave, ampak dokazujemo, da lahko turistični razvoj hodi z roko v roki z varovanjem narave," je izpostavil direktor RTC Žičnice Kranjska Gora Hanspeter Felder. Prepričan je, da nova sedežnica prinaša najsodobnejšo tehnologijo in trajnostni razvoj regije.

Kot je dejal, Vitranc 2 postaja njihova osrednja panoramska dostopna naprava, ki bo obiskovalce aktivno izobraževala o pomenu varovanja občutljivih vrst, kot je divji petelin. Vrh Vitranca primarno ponuja miren umik v naravo in razglede, nova naprava pa tehnično daje tudi možnost smučanja z vrha v primeru izrednih pogojev ali spremembe režima, je pojasnil Felder.

Izpostavil je tudi, da je uspešen zaključek tako zahtevnega projekta rezultat zglednega sodelovanja širše skupnosti in državnih institucij. Ob tem se zahvaljuje ministrstvoma za naravne vire in prostor ter za infrastrukturo za vso podporo, usmeritve in konstruktivno sodelovanje pri umeščanju projekta v prostor.

RTC Žičnice Kranjska Gora so se že leta 2022 lotile menjave stare enosedežnice Vitranc 2, ki je vodila na vrh Vitranca, a že več let ni obratovala, z novo štirisedežnico. Vendar je nova naprava zaradi usklajevanja z naravovarstvenimi zahtevami na zagon čakala vse do sedaj.

Novo pridobitev pozdravljajo tudi v javnem zavodu Turizem Kranjska Gora. "Ta novost nam zagotavlja širjenje turistične ponudbe predvsem v poletnem času. Pripomogla bo tudi k podaljšanju dobe bivanje, saj gre za dodatno doživetje, predvsem tudi za tiste, ki si vseh teh razgledov z vrha drugače ne bi mogli ogledati. Vitranc 2 je zelo zaželena novost, ki jo bomo z veseljem priporočali in promovirali," je izpostavila predstavnica zavoda Katja Hartman.