V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je za STA povedal župan občine Jurij Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov.

Župan občine Komenda Jurij Kern je navedel, da dodatne pomoči ne potrebujejo, občane pa naproša, naj delo prepustijo tistim, ki so za to usposobljeni. "Potem lahko tudi mi svoje delo opravljamo tako, kot je treba," je pojasnil.

Nastalo za več deset milijonov evrov škode

Po županovih besedah popis škode še vedno poteka. Ocena je še vedno enaka prvi, neurje naj bi povzročilo za več deset milijonov evrov škode.

Občane je pomiril, da bo na pomoč z morebitnimi dodatnimi nastanitvami priskočila tudi občina. Po prvih ugotovitvah namreč niti ena hiša ni ostala nepoškodovana, nekatere so skoraj neprimerne za bivanje. "V kolikor se bo pokazala taka potreba, bomo stopili zraven in bomo pomagali, da ne bodo ostali ljudje brez hiš," je zagotovil.

Hitijo s sanacijo

V nedeljo so zopet napovedane obilnejše padavine, ob čemer izziv ostaja zaščita močno prizadetih stavb. "Problem je, ker na nekaterih objektih niti ne moreš narediti zavarovanja, ker manjkajo ogrodja in nimaš kam na namestiti folije," je povedal Kern.

Intervencijske ekipe so na terenu v Komendi od srede zvečer, pripeljali so tudi folije za prekrivanje streh, specialna vozila, črpalke in agregate s podaljški. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je samo v Občini Komenda več kot 150 objektov poškodovanih do te mere, da je potrebno neposredno popravilo na strehi s strani gasilcev in pripadnikov uprave za zaščito in reševanje.

Kako lahko pomagate?



Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom na namenski bančni račun Rdečega križa Slovenije (IBAN: SI56 0400 0027 7766 813, BIC: KBMASI2X, sklic: 00 96875), pri čemer je namen "UJME junij 2026 Slovenija", koda namena pa CHAR.



Sredstva pa zbirajo tudi prek poslanih sms-sporočil na številko 1919 s ključno besedo UJMA5 ali UJMA10, s čimer lahko uporabniki donirajo pet oz. deset evrov. Prav tako je sredstva možno darovati preko spletne strani Rdečega križa Slovenije: https://donate.redcrossredcrescent.org/si/neurje2026/~my-donation-sl.