V Kolektorju so razočarani, da se je specializirano državno tožilstvo odločilo vložiti obtožnico zoper lastnika Kolektorja in direktorja časnika Delo Stojana Petriča zaradi očitane zlorabe položaja pri Kolektorjevem prevzemu družbe Etra 33. Ob tem so obtožnico, ki smo jo včeraj razkrili na Siol.net, ocenili kot neutemeljeno, saj v sodni preiskavi izvedeni dokazi niso potrdili očitkov, kar nameravajo dokazati na sodišču.

Na specializiranem državnem tožilstvu so danes za STA potrdili, da so v ponedeljek na koprsko okrožno sodišče vložili obtožnico zoper pet fizičnih oseb zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, med temi pa je tudi Petrič.

"Glede na ugotovitve v postopku sodne preiskave, vključno in zlasti ugotovitve sodišča določenega sodnega izvedenca, je bilo pričakovati, da bo tožilstvo po zaključku sodne preiskave odstopilo od pregona. Med sodno preiskavo izvedeni dokazi niso potrdili očitkov tožilstva o domnevni zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti," pa so za STA navedli v Kolektorju.

Prepričani so, da so izvedeni dokazi potrdili, da je koncern Kolektor postopek prevzema družbe Etra 33 izpeljal transparentno in zakonito in da so bila vsa ravnanja izvedena v okviru pooblastil ter v interesu in v dobro družbe, predvsem pa, da ni bilo nikakršnega oškodovanja družbe Kolektor Group.

Nad odločitvijo tožilstva niso presenečeni, temveč razočarani

"Lahko rečemo, da smo nad odločitvijo tožilstva razočarani, ne pa presenečeni. Po drugi strani pa je dejstvo, da ta odločitev, ne glede na njeno (ne)pravilnost, po skoraj desetih letih medijskega blatenja, omogoča, da pred sodiščem dokažemo svojo nedolžnost ter končamo blatenje dobrega imena Stojana Petriča, poslovodnih oseb koncerna Kolektor ter koncerna," so navedli.

Ob tem so dodali, da so za obtožnico izvedeli iz medijev in je še niso prejeli, zato jo težko komentirajo, vendar, glede na sedanji postopek, ocenjujejo, da ni utemeljena. Menijo, da odločitev za vložitev obtožnice ni bila strokovne obravnave, kar naj bi dokazovalo tudi to, da so prve informacije o obtožnici prišle iz kroga SDS.

Desetletje stara zgodba

Kolektor je družbo Etra 33, danes Kolektor Etra, ki proizvaja energetske transformatorje, kupil leta 2010. Takrat je idrijska skupina postala njena 75-odstotna lastnica. Manjše deleže so kupile družbe Torion, v lasti Tomaža Kmecla, Energotrans, v lasti Petra Novaka, in Transing. Družba Kolektor Group je ob tem, po navedbah idrijskega koncerna, posojilo "kot strateškemu solastniku" zagotovila samo družbi Transing, ki naj bi posojilo tudi vrnila.

Ker pa je Transing, tako pravijo v Kolektorju, leta 2011 zašel v likvidnostne težave, je bil svoj delež primoran prodati. Deloma ga je odkupil Kolektor Group in ga po isti ceni prodal naprej, deloma pa so ga neposredno od Transinga kupili družbeniki Kolektor Etre.

Kot so danes zapisali v Kolektorju, je sodni izvedenec v preiskavi po pregledu dokumentacije potrdil, da je Kolektor Group posojilo, ki ga je dal Transingu, prejel vrnjeno z obrestmi, in torej ni prišlo do zmanjšanja njegovega premoženja in do oškodovanja Kolektor Group ali z njim povezanih družb, še navaja STA.