Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
16.39

Osveženo pred

32 minut

V koaliciji se vrstijo obsodbe petkovega shoda neonacistov v Kopru

Tamara Kozlovič | Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je v izjavi za medije v DZ izrazila prepričanje, da je bil petkov shod v Kopru nevarna in načrtovana provokacija. | Foto Gaja Hanuna

Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je v izjavi za medije v DZ izrazila prepričanje, da je bil petkov shod v Kopru nevarna in načrtovana provokacija.

Foto: Gaja Hanuna

V koaliciji še odmeva obsojanje petkovega shoda neonacistov v Kopru. V največji koalicijski poslanski skupini Svoboda so danes shod označili za nevarno in načrtovano provokacijo. V današnji izjavi za medije so ga ostro obsodili tudi v SD. V Levici menijo, da je šlo za razkazovanje ideologije sovraštva, nasilja in zgodovinskega zločina.

Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je v izjavi za medije v DZ izrazila prepričanje, da je bil petkov shod v Kopru nevarna in načrtovana provokacija. Dodala je, da shodi, ki poveličujejo nacizem in fašizem, v Sloveniji in širše nimajo mesta in jih je treba jasno obsoditi. Slovenija in Evropa namreč temeljita na človekovih pravicah, spoštovanju različnosti in solidarnosti, je dejala.

Po besedah Kozlovič v Svobodi pričakujejo, da se bodo pristojni organi hitro in odločno odzvali ter kaznovali tiste, ki kršijo zakonodajo. Dodala je, da so v tem mandatu sprejeli zakon o javnem redu in miru, ki sankcionira poveličevanje takšnih ideologij. Prepričana je, da slovenska opozicija s svojimi nastopi v parlamentu spodbuja in na neki način ponuja zatočišče takšnim skupinam. Vse je pozvala, da se 22. marca udeležijo volitev in se jasno opredelijo proti sovražnosti in nestrpnosti.

Vatovec: Socialni demokrati to ostro obsojamo

Shod odraža skrb vzbujajoč trend porasta skrajne desnice in njihovega poguma, da svoja prepričanja javno izkazujejo, je danes dejal poslanec SD Matej Tašner Vatovec. Po njegovih besedah v družbi 21. stoletja ni mesta za poveličevanje ideologij, ki so v začetku 20. stoletja pripeljale do trpinčenja Primork in Primorcev. Prepričan je, da gre za prepričanja, ki spadajo na smetišče zgodovine.

"Socialni demokrati to ostro obsojamo. Želimo si, da bodo tudi vsi organi pregona to ustrezno obravnavali in te ljudi tudi sankcionirali," je še dejal. Prepričan je, da bi morala imeti država v takih primerih ničelno toleranco, saj ne gre za svobodo govora ali pa svobodo izražanja, ampak za podpihovanje sovraštva.

Mestni svetnik Levice v Kopru in generalni sekretar poslanske skupine Alan Medveš je v odzivu na družbenem omrežju Facebook poudaril, da gre za načrtno provokacijo in poskus ustrahovanja, ki ga v družbi ne bi smeli tolerirati. "To, kar se je zgodilo v Kopru, ni bil shod, ampak odkrito razkazovanje ideologije sovraštva, nasilja in zgodovinskega zločina. Dvigovanje nacističnega pozdrava in mahanje z ekstremističnimi simboli ni mnenje, ampak je grožnja," je poudaril.

V središču Kopra se je v petek zvečer na shodu zbrala skupina neonacistov, ki je prižigala bakle, vpila žaljivke in razkazovala nacistične simbole. Policija, ki je shod spremljala, obravnava sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter prekrškov zaradi uporabe nacističnih simbolov.
