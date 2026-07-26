V hotelu v Portorožu neznanec vstopal v sobe, v eni naletel na presenečenega gosta

Koprski policisti obravnavajo nenavaden primer, v enem od hotelov v Portorožu je neznanec nepovabljen vstopil v več hotelskih sob.

Kot so sporočili iz koprske policijske uprave, so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja iz enega od portoroških hotelov.

Policisti so sporočili, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob, to pa so ugotovili šele, ko je potrkal na vrata zasedene sobe. Ker gost ni odprl, je storilec vstopil v sobo, ko pa je gosta zagledal, je pobegnil. Hotelski gost, ki ga je neznanec presenetil, je o dogodku obvestil hotelsko osebje.

Zdaj incident intenzivno preverjajo, so zatrdili koprski policisti.