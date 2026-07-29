V gostinskem lokalu v Velenju moški z razbito steklenico zabodel 37-letnika

V Velenju je v četrtek zvečer prišlo do nasilnega incidenta v gostinskem lokalu, v katerem je bil huje poškodovan 37-letni moški. Po podatkih policije ga je 46-letnik najprej s steklenico udaril po glavi, nato pa ga z razbito steklenico zabodel v predel trebuha.

Policisti so bili o dogodku obveščeni nekaj po 21. uri. Po doslej zbranih podatkih je 46-letni moški v gostinskem lokalu s steklenico po glavi udaril 37-letnega moškega, pri čemer se je steklenica razbila. Napadalec ga je nato z razbito steklenico zabodel v predel trebuha.

Poškodovanega 37-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. Po zadnjih podatkih je njegovo zdravstveno stanje stabilno.

46-letnik je sam poiskal zdravniško pomoč

Po dejanju je 46-letnik zapustil kraj dogodka in sam poiskal zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Velenje, od koder so ga napotili v Splošno bolnišnico Celje. Po oskrbi so ga odpustili v domačo oskrbo.

Na Policijski upravi Celje so pojasnili, da bodo velenjski policisti po opravljenih razgovorih z obema moškima in po zbranih obvestilih 46-letnika kazensko ovadili zaradi poškodbe z nevarnim predmetom.