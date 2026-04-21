V garaži zagorel avtomobil, lastnik z opeklinami na zdravljenje

V naselju Velika Stara vas v občini Grosuplje je v ponedeljek popoldne v garaži stanovanjskega objekta gorelo osebno vozilo. Najprej je ukrepal lastnik, ki pa je končal v zdravstveni oskrbi.

Vozilo je v garaži zagorelo ob 18.08, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Lastnik je pred prihodom gasilcev vozilo zapeljal iz garaže in se pri tem nadihal dima ter dobil opekline.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Polica in Grosuplje so vozilo pogasili in na kraju oskrbeli poškodovanega lastnika ter ga predali v oskrbo reševalcem Nujne medicinske pomoči. Ti so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje.

Vozilo je uničeno, na kraju pa so bili prisotni tudi policisti.