Torek, 21. 4. 2026, 10.45
V eksploziji plina in požaru v Mirni Peči poškodovana oseba
V starejšem objektu v Mirni Peči je v ponedeljek dopoldne zaradi uhajanja plina iz plinske jeklenke prišlo do eksplozije in požara. Pri tem je ena oseba v požaru utrpela opekline, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.
Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci in jo odpeljali v bolnišnico.
Policisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo, po končani preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.