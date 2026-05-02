V eksploziji detonatorja se je 34-letnik huje poškodoval

Na Tolminskem je v petek zjutraj prišlo do eksplozije detonatorja, v kateri je bil poškodovan 34-letni moški. Poškodovanega so po prvi oskrbi s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti so v petkovih jutranjih urah prejeli obvestilo regijskega centra za obveščanje Nova Gorica o eksploziji vžigalnika eksplozivnega telesa v naselju Koritnica v Baški grapi. V eksploziji je bila poškodovana ena oseba, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Tolminski policisti in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da je 34-letni moški posedoval in hranil bakren detonator neznanega tipa in neznanega proizvajalca.

Eksplodiralo v kleti hiše

Po ugotovitvah policije je moški okoli 8.37 detonator v kletnih prostorih stanovanjskega objekta namestil v železni primež na delovnem pultu. Pri tem je na do zdaj neznan način prišlo do njegove aktivacije in posledično do eksplozije.

V eksploziji je moški utrpel telesne poškodbe. Na kraju dogodka so poleg policistov in kriminalistov posredovali tudi člani gasilskega društva Grahovo ob Bači, ki so skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin nudili prvo pomoč poškodovanemu.

Po začetni oskrbi so poškodovanega z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

O dogodku sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Kriminalisti primer še naprej preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili s PU Nova Gorica.

Policija ob tem znova opozarja, da je hranjenje in ravnanje z eksplozivnimi sredstvi izjemno nevarno in predstavlja resno tveganje za življenje in zdravje ljudi.