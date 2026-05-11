KNOVS Janja Sluga Alenka Bratušek Zoran Stevanović

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 22.10

V DZ po ustanovitvi delovnih teles imenovali njihove predsednike in podpredsednike

Alenka Bratušek | Foto STA

DZ je po ustanovitvi delovnih teles imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Komisijo DZ za nadzor javnih financ bo vodila Alenka Bratušek (Svoboda), komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pa bo vodila Janja Sluga (Svoboda).

Pred imenovanjem predsednikov in podpredsednikov delovnih teles je DZ na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal in potrdil tudi na kolegiju določen razrez mest v odborih.

Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so namreč zahtevali, da DZ odloča o odločitvi kolegija predsednika DZ, s katero so vodje poslanskih skupin določili število mest poslanskih skupin v delovnih telesih in poslanske skupine, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles.

V omenjenih poslanskih skupinah se namreč ne strinjajo z razrezom mest. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več predsedniških mest. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v odborih za zdravje, izobraževanje in okolje, in opozarjajo, da se po poslovniku DZ vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.

DZ je sicer odločitev kolegija potrdil z 56 glasovi za in tremi proti. Glasovi proti so prišli iz Svobode, drugi njeni poslanci pa so bili vzdržani. Tudi v Levici in Vesni so odločitev kolegija naposled potrdili ob obljubi predsednika DZ Zorana Stevanovića, da bo kolegiju predsednika posredoval predlog sprememb tega sklepa, s katerim bi poslanski skupini Levica in Vesna določili dodatna mesta v delovnih telesih DZ.

Poslanci so nato s 76 glasovi za in nobenim proti potrdili tudi sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ. Poslanci Levice in Vesne so bili na tem glasovanju vzdržani.

Sluga na čelo Knovsa

Poslanci so o sestavi komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) glasovali posebej. Z 79 glasovi za in dvema vzdržanima poslancema SDS so poleg predsednice Janje Sluga (Svoboda) in podpredsednika Teodorja Uraniča (Svoboda) za člane Knovsa imenovali še Tamaro Vonta (Svoboda), Aleša Hojsa (SDS), Žana Mahniča (SDS), Janeza Žaklja (NSi, SLS in Fokus), Damijana Bezjaka Zrima (SD), Tadeja Ostrca (Demokrati) in Tino Brecelj (Levica in Vesna).

Bratušek bo vodila komisijo za nadzor javnih financ

Komisijo za nadzor javnih financ bo vodila Alenka Bratušek (Svoboda), mandatno-volilno komisijo Karmen Furman (SDS),  odbor za zunanjo politiko Franc Breznik, za pravosodje Anja Bah Žibert, za notranjo politiko Žan Mahnič (vsi SDS), za obrambo Srečko Ocvirk, za zdravje Iva Dimic (oba NSi, SLS in Fokus). za zadeve EU Andreja Katič (SD).

Avšič Bogovič izvoljena za podpredsednico DZ

Poslanci so na današnji seji na tretje podpredsedniško mesto v DZ izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode. Na tajnem glasovanju je prejela 74 glasov, pet poslancev je bilo proti, štiri glasovnice so bile neveljavne.

Nova generalna sekretarka DZ Špela Ocvirk

Poslanci so s 46 glasovi za in devetimi glasovi proti za novo generalno sekretarko DZ imenovali pravnico in aktualno direktorica Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Uršulo Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oz. tri mandate DZ.

