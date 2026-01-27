Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

V DZ obravnavali predlog zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov

Vpeljuje tudi razširjeni nabor kazenskih sankcij.

Vpeljuje tudi razširjeni nabor kazenskih sankcij.

Foto: STA

DZ je na današnjem nadaljevanju redne seje obravnaval predlog zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov. Predlog, h kateremu je koalicija vložila več dopolnil, med drugim predvideva hitrejšo obravnavo mladoletnikov, zgodnjo izdelavo individualne ocene mladoletnika in ustanovitev centra za mladoletnike.

Po besedah ministrice za pravosodje Andreje Kokalj je izhodišče predloga zakona odkriti in odpraviti dejavnike pri mladoletnih prestopnikih, ki so jih privedli do kaznivega dejanja. Kot je dejala Kokalj, predlog krepi osebno odgovornost teh mladoletnikov. S tem jim pomaga na poti rehabilitacije in reintegracije ter preprečuje ponavljanje kaznivih dejanj.

Skupina bo individualno ocenila mladoletnika in predlagala program obravnave 

Predlog predvideva zgodnjo izdelavo individualne ocene mladoletnika, da bosta državni tožilec in sodišče imela strokovno podlago za mladoletniku prilagojeno odločanje.

Predvideva tudi ustanovitev centra za mladoletnike, kjer bo skupina strokovnjakov pripravila individualno oceno mladoletnika za kompleksnejše primere in predlagala program obravnave.

Vpeljuje tudi razširjeni nabor kazenskih sankcij ter vključevanje staršev v obravnavo, je dejala Kokalj.

Poslanske skupine danes niso predstavile svojih stališč 

Določa tudi daljši rok za izbris iz evidence vzgojnih ukrepov in nadgradnjo skupnega usposabljanja strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov. Po njenih besedah določa tudi izboljšave pri delu v reintegracijskem domu za mlade, kot so preimenovali zdajšnji prevzgojni dom.

Poslanske skupine danes o predlogu niso predstavile svojih stališč, saj so o predlogu že opravili splošno razpravo.

Tudi o dopolnilih, ki jih je vložila koalicija, danes niso razpravljali. O njih in tudi o predlogu v celoti bodo glasovali v sredo.

