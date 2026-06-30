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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
12.59

Osveženo pred

6 minut

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Natisni članek

Natisni članek
droga Divača policija pripor

Torek, 30. 6. 2026, 12.59

6 minut

V Divači 70-letniku zasegli drogo in mu odvzeli prostost

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zaseg droge in denarja, Divača | Osumljenemu so zasegli večjo količino prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. | Foto PU Koper

Osumljenemu so zasegli večjo količino prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico.

Foto: PU Koper

Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog in denarja. Zaradi tega so mu na kraju odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Izolski policisti so v sodelovanju z drugimi policisti in kriminalisti Policijske uprave Koper hišno preiskavo v stanovanjski hiši pri 70-letniku opravili 18. junija. Osumljenemu so zasegli večjo količino prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico.

S kazensko ovadbo zaradi dveh kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so še navedli na PU Koper.

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