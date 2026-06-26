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Avtor:
R. K.

Petek,
26. 6. 2026,
8.27

Osveženo pred

1 minuta

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Natisni članek

Natisni članek
delovna nesreča Policijska uprava Celje poškodba

Petek, 26. 6. 2026, 8.27

1 minuta

V delovni nesreči huje poškodovana ženska

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Traktor | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na območju Laškega se je v četrtek okoli 8. ure zjutraj zgodila huda delovna nesreča, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Moški je zagnal traktor z namenom, da bi dvignil priključen zgrabljalnik. Ker je bila ročica za pogon kardana ob zagonu vklopljena, se je zgrabljalnik takoj začel obračati. 

Pri tem je ena od rok stroja zadela žensko v predel kolena in glave ter jo huje poškodovala. Policijska preiskava dogodka še poteka, so zapisali na PU Celje. 

Traktor
Novice Črna statistika na slovenskem podeželju
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