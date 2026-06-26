V delovni nesreči huje poškodovana ženska

Na območju Laškega se je v četrtek okoli 8. ure zjutraj zgodila huda delovna nesreča, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Moški je zagnal traktor z namenom, da bi dvignil priključen zgrabljalnik. Ker je bila ročica za pogon kardana ob zagonu vklopljena, se je zgrabljalnik takoj začel obračati.

Pri tem je ena od rok stroja zadela žensko v predel kolena in glave ter jo huje poškodovala. Policijska preiskava dogodka še poteka, so zapisali na PU Celje.