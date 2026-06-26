S čustvenim zapisom so se oglasili s kmetije Bukovnik: Brez vas ne bi mogli vstati iz pepela

Potem ko je požar pred slabim tednom dni zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, se zdaj trudijo obnoviti tisto, kar ni bilo uničeno v požaru. Ob tem se zahvaljujejo vsem, ki so jim ob tej težki preizkušnji priskočili na pomoč. "Brez vas ne bi mogli vstati iz pepela, se pobrati in videti v prihodnost, kjer se bomo na klopcah v senci drevesa spet lahko družili z vami," so zapisali na svojem profilu na Facebooku.

Pred slabim tednom dni, v noči iz nedelje na ponedeljek, je zaradi udara strele zagorelo na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, kmetiji Bukovnik pod Raduho. Ogenj je uničil vsa gospodarska poslopja in tudi ostrešje stanovanjske hiše. Lastnik objekta je bil v požaru huje poškodovan in prepeljan v bolnišnico, njegov sin pa je utrpel lažje poškodbe.

Po podatkih Občine Solčava je v požaru poginila vsa goveja živina, uničena pa je bila tudi vsa kmetijska mehanizacija. Po prvih ocenah je nastalo za okoli pol milijona evrov materialne škode.

Po prvih ocenah je nastalo za okoli pol milijona evrov materialne škode. Foto: PGD Črna na Koroškem

Na kmetiji Bukovnik se zdaj trudijo obnoviti tisto, česar niso pogoltnili ognjeni zublji. Oglasili so se na svojem družbenem omrežju Facebook in se zahvalili vsem, ki jim pri tem pomagajo.

"Brez vas ne bi mogli vstati iz pepela, se pobrati in videti v prihodnost, kjer se bomo na klopcah v senci drevesa spet lahko družili z vami," so zapisali.

Na družbenem omrežju se je oglasil tudi gospod Marjan, ki bo, kot je zapisal, kmetiji podaril dve kravi, ki ju je pred dvema letoma kupil prav na kmetiji Bukovnik.

Tudi vi lahko pomagate



Že v ponedeljek je steklo zbiranje materialne in denarne pomoči za prizadete. Na Občini Solčava so za namen zbiranja pomoči mladi družini odprli podračun SI56 0110 0600 8362 393. Donatorji naj kot prejemnika napišejo Občino Solčava, koda namena je CHAR, referenca: SI99, namen nakazila pa: Pomoč požar - Bukovnik.



Sredstva za družino so začeli zbirati tudi v Škofijski Karitas Celje. Sredstva je mogoče nakazati na transakcijski račun SI56 0400 1004 6530 307. Prejemnik je Škofijska Karitas Celje, koda namena je CHAR, referenca: SI00 29353, namen nakazila pa Pomoč požar - kmetija Bukovnik.