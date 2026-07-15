Kopanje v Bohinjskem jezeru ni nevarno, a previdnost ne bo odveč

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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
15. 7. 2026,
16.57

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Bohinjsko jezero gošča cianobakterije

Sreda, 15. 7. 2026, 16.57

1 ura, 11 minut

V Bohinjskem jezeru spet gošča, občina poziva k previdnosti

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
gošča, Bohinjsko jezero | Voda v jezeru sicer vsaj zaenkrat ostaja čista in neoporečna, kar omogoča brezskrbno kopanje. | Foto Ciano SLO/Facebook

Voda v jezeru sicer vsaj zaenkrat ostaja čista in neoporečna, kar omogoča brezskrbno kopanje.

Foto: Ciano SLO/Facebook

Zaradi visokih temperatur in sušnih razmer se je tako kot lani tudi letos poleti na posameznih delih Bohinjskega jezera pojavila gošča. Voda sicer ostaja varna za kopanje, strokovnjaki odsvetujejo le stik z goščo. V Bohinju ob tem razmišljajo, kako ob vse večji vročini in velikem turističnem obisku ohraniti dobro stanje jezera.

Kot je za STA pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, na občini prejemajo podatke Agencije RS Slovenija za okolje, ki izvaja redni monitoring kakovosti kopalnih voda. Mikrobiološka kakovost kopalnih voda ostaja ustrezna, stanje na jezeru pa redno spremljajo.

V teh dneh so prejeli tudi obvestilo Nacionalnega inštituta za biologijo, katerega ekipa je na Bohinjskem jezeru znova ugotovila prisotnost gošče, v kateri lahko nastajajo strupeni anatoksini, ki so bili prisotni tudi ob lanski zastrupitvi več psov na območju jezera.

Župan je pojasnil, da kakšnih velikih količin gošče na jezeru sicer letos ni opaziti, se pa občina pridružuje opozorilom strokovnjakov, ki odsvetujejo stike z goščo, predvsem takšne, ki bi lahko vodili do zaužitja gošče. Kot so v okviru projekta Ciano SLO pojasnili strokovnjaki, so anatoksini prisotni v goščah, v okoliško vodo pa se sproščajo le v minimalnih količinah, zato je kopanje načeloma varno.

Jezero se v zadnjih letih spreminja

Na Občini Bohinj obiskovalcem priporočajo, naj spremljajo uradna obvestila pristojnih institucij in upoštevajo njihova priporočila. "Zadevo smo prepustili strokovnjakom, s katerimi se bomo še pogovarjali, pa ne toliko o samih goščah kot o celotnem jezeru," je povedal župan. V zadnjih letih namreč opažajo, da se jezero spreminja.

Na to vpliva več faktorjev. Zaradi vse večje vročine voda v jezeru postaja toplejša. Negativen vpliv na jezero imajo lahko tudi suše, kmetije in veliko številno turistov. "Smo že v pogovorih, kako ukrepati, da bomo skušali jezero obdržati v dobri kondiciji, v kakršni zaenkrat sicer še vedno je. Če se bodo zadeve enkrat poslabšale, bo prepozno," je izpostavil župan.

Občina poziva k previdnosti

Voda v jezeru sicer vsaj zaenkrat ostaja čista in neoporečna, kar omogoča brezskrbno kopanje, je poudaril župan. "Je pa treba biti seveda pri vsaki stvari pazljiv," je opozoril. Občina je zato obdržala lani postavljene opozorilne table v zalivu Naklova glava in pri izlivu Savice, kjer so opazili goščo, da ljudje ne pozabijo na previdnost pri kopanju.

Že lani so razmišljali tudi o tem, da bi goščo na območju Naklove glave odstranili iz jezera. "Vendar so nam biologi rekli, da bi na ta način uničili jezero. Povedali so, da to ni strupena gošča, temveč alge, ki morajo biti v jezeru. Če bi jih odstranili, bi prevladale strupene snovi," je povedal Sodja. Zato na občini celotno zadevo prepuščajo strokovnjakom, spremljajo pa njihova opozorila in obveščajo ljudi.

Kopanje v Bohinjskem jezeru ni nevarno, a previdnost ne bo odveč

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