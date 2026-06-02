Uvajanje enotne dovolilnice za plovbo po Soči se zapleta

Uvajanje enotne dovolilnice za plovbo po Soči, ki naj bi poenotila sistem med občinami Kobarid, Tolmin in Bovec, se znova zapleta. Kobariški župan Marko Matajurc trdi, da pred dnevi podpisani sporazum za občino nima pravnih učinkov, večina občinskega sveta pa takšno razlago zavrača in odgovornost za nastali položaj pripisuje županu.

V Kobaridu se tako nadaljuje spor glede veljavnosti in izvajanja sporazuma o uporabi enotne dovolilnice za plovbno sezono 2026, ki so ga konec maja podpisali župana občin Bovec in Tolmin Valter Mlekuž in Alen Červ ter svetnik Branko Velišček v imenu Občine Kobarid.

V sporočilu za javnost je župan Matajurc občane in zainteresirano javnost obvestil, da po opravljeni pravni presoji sporazum ne more urejati pravic in obveznosti uporabnikov plovbnega območja, saj zanj po njegovem mnenju ne obstaja ustrezna normativna podlaga, prav tako pa ni bil objavljen v uradnem listu. Po njegovem mnenju zato še naprej veljajo izključno občinski odloki o plovbnem režimu na reki Soči.

Župan: Sporazum ni bil sklenjen skladno z zakonodajo

Župan je poudaril tudi, da sporazum ni bil sklenjen skladno z zakonodajo, ker ga v imenu Občine Kobarid ni podpisal župan kot zakoniti zastopnik občine, temveč občinski svetnik Velišček. Občina zato ocenjuje, da sporazum zanjo nima pravnih učinkov.

Na županovo stališče se je v imenu večine svetnikov odzval Velišček, ki zavrača očitke o nezakonitosti sporazuma. Po njegovih navedbah veljavni odlok Občine Kobarid občinskemu svetu omogoča sklenitev takšnega sporazuma, zato meni, da ustrezna pravna podlaga obstaja.

Velišček opozarja tudi, da je Občina Kobarid v preteklih dveh sezonah že izvajala podoben sporazum z Občino Tolmin, ki prav tako ni bil objavljen v uradnem listu. Ob tem trdi, da je takratni sporazum podpisal župan sam in ga izvajal brez predhodnega soglasja občinskega sveta, čeprav naj bi bil ta pogoj določen v občinskem odloku.

Občinski svetniki bodo obvestili nadzorne organe

Glede podpisa sporazuma Velišček priznava, da občinski svetnik ne more prevzeti pristojnosti zastopanja občine, vendar poudarja, da je bilo pooblastilo za podpis namenjeno predvsem opozorilu na po njegovem mnenju nezakonito ravnanje župana. Trdi, da je občinski svet sporazum dvakrat zakonito potrdil, župan pa ga kljub temu ni hotel podpisati in je s tem preprečil njegovo izvajanje.

Napovedal je, da bodo občinski svetniki zaradi domnevne opustitve dolžnega ravnanja ter zlorabe položaja o zadevi obvestili pristojne nadzorne organe in inšpekcijske službe.

Župan na drugi strani vztraja, da je njegova naloga varovanje interesov Občine Kobarid. Ker meni, da sporni sporazum odpira resna pravna vprašanja in bi lahko imel negativne posledice za občino, napoveduje uporabo razpoložljivih pravnih mehanizmov za preveritev njegove zakonitosti.

Spor glede enotne dovolilnice tako za zdaj ostaja nerešen, cene dovolilnic za plovbo po Soči pa bodo vsaj za zdaj ostale različne v vseh treh posoških občinah.