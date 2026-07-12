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Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
18.09

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Soča

Nedelja, 12. 7. 2026, 18.09

52 minut

Utrgala se je skala: na Soči se je skoraj zgodila strašanska tragedija

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Reka Soča | Na kraj nesreče so prišli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoč. | Foto Shutterstock

Na kraj nesreče so prišli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoč.

Foto: Shutterstock

V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Padajoči kamni so predvidoma huje poškodovali roko švicarskega državljana, po katerega je priletel helikopter in ga na zdravljenje odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana.

Na kraj nesreče so prišli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoč.

Soča
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