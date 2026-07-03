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Avtor:
A. P. K.

Petek,
3. 7. 2026,
15.27

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Natisni članek
ustavno sodišče RTV Slovenija Zakon o RTVS

Petek, 3. 7. 2026, 15.27

1 ura, 20 minut

Ustavno sodišče po več letih odločilo glede zakona o RTV Slovenija

Avtor:
A. P. K.

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Ustavno sodišče | Ustavno sodišče za zdaj vsebine novele ne razkriva. | Foto STA

Ustavno sodišče za zdaj vsebine novele ne razkriva.

Foto: STA

Ustavni sodniki so po več letih sprejeli odločitev o zakonu RTV Slovenija, je poročal portal Info360, kjer so pridobili tudi zapisnik s četrtkove seje ustavnega sodišča, iz katerega izhaja, da je bila odločba glede RTV Slovenija sprejeta. Vsebina odločbe še ni znana, trenutno pa se pišejo ločena mnenja.

Na četrtkovi seji so ustavni sodniki po več letih sprejeli odločitev glede zakona o RTV Slovenija, je prvi poročal portal Info360. Konec letošnjega maja so minila tri leta, odkar je ustavno sodišče odpravilo zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, ki jo je konec leta 2022 sprejela vlada Roberta Goloba z namenom, da bi depolitizirala javni medij.

Čeprav so v začetku leta 2023 ustavni sodniki zaščitili ustavni red in izvajanje novele z zadržanjem ustavili, pa je bilo – tudi po obisku evropske komisarke Vere Jourove – zadržanje odpravljeno. Zdaj so, po več letih in tik po tem, ko je vodenje vlade prevzel premier Janez Janša, ustavni sodniki odločitev vendarle sprejeli na včerajšnji seji.

V vmesnem času pa ustavni sodniki vsebinsko o (ne)ustavnosti novele niso odločali.

Vsebina odločbe še ni znana

Ustavno sodišče za zdaj vsebine novele ne razkriva, nekateri viri pa so za portal Info360 povedali, da naj bi bil izid 5:2 proti pobudnikom za ustavno presojo. Večina naj bi tako odločila, da je sporni zakon skladen z ustavo. Zdaj imajo do 20. julija ustavni sodniki čas za oddajo morebitnih ločenih mnenj, teoretično pa je mogoča tudi revotacija oz. ponovno glasovanje posameznih sodnikov, je še poročal omenjeni portal.

O zakonu nista mogla glasovati dva izmed devetih ustavnih sodnikov, to sta predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin in ustavna sodnica Neža Kogovšek Šalamon.

Stranke sedanje koalicije so v koalicijsko pogodbo zapisale, da bodo spremenile zakon o RTV Slovenija (zakon nekdanje koalicije Roberta Goloba), "z namenom oblikovanja sodobnega, profesionalnega in nepristranskega javnega zavoda".

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