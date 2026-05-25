Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
20.41

Osveženo pred

4 ure, 47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,86

Natisni članek

Natisni članek
dron mladič

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 20.41

4 ure, 47 minut

Uspavati so morali dva mladička, nato izvedli iskalno akcijo #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,86
srnice | Mladičke v visoki travi iščejo s pomočjo dronov. | Foto FB/Igor Kopse

Mladičke v visoki travi iščejo s pomočjo dronov.

Foto: FB/Igor Kopse

Lovci Lovskega društva Podlehnik v sezoni košnje trave intenzivno izvajajo iskanje srnjadi na travnikih, pri čemer si pomagajo s termalnim dronom.

V sezoni prve košnje kmetje med košenjem pogosto spregledajo mladičke srnjadi v travi. Srnjad namreč v času poleganja mladiče skriva v visoki travi, zaradi česar jih lahko kosilnice in druga kmetijska mehanizacija zlahka poškodujejo ali ubijejo.

"Ta vikend smo morali zaradi hudih poškodb uspavati kar dva mladiča, kar nas je zelo prizadelo," so sporočili lovci iz Podlehnika.

Da bi bilo tovrstnih nesreč čim manj, so lovci Lovskega društva Podlehnik pred košenjem izvedli iskanje in reševanje mladičev, pri čemer so si pomagali s posebno metodo. "Danes smo v LD Podlehnik izvedli posebno akcijo iskanja srnjadi na travnikih pred prvo košnjo s pomočjo termalnega drona," so zapisali na Facebooku. 

V približno triurni akciji so pregledali dobrih 15 hektarjev travnikov ter našli in rešili štiri mladiče. 

Mr. Pet
Planet TV Tudi tvoj mladiček lula po preprogi?
Novice Na Dunaju se je skotil mladiček morskega leva
Novice V ZOO Ljubljana se je izvalil prvi mladiček nanduja
dron mladič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.