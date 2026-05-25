Uspavati so morali dva mladička, nato izvedli iskalno akcijo #video

Lovci Lovskega društva Podlehnik v sezoni košnje trave intenzivno izvajajo iskanje srnjadi na travnikih, pri čemer si pomagajo s termalnim dronom.

V sezoni prve košnje kmetje med košenjem pogosto spregledajo mladičke srnjadi v travi. Srnjad namreč v času poleganja mladiče skriva v visoki travi, zaradi česar jih lahko kosilnice in druga kmetijska mehanizacija zlahka poškodujejo ali ubijejo.

"Ta vikend smo morali zaradi hudih poškodb uspavati kar dva mladiča, kar nas je zelo prizadelo," so sporočili lovci iz Podlehnika.

Da bi bilo tovrstnih nesreč čim manj, so lovci Lovskega društva Podlehnik pred košenjem izvedli iskanje in reševanje mladičev, pri čemer so si pomagali s posebno metodo. "Danes smo v LD Podlehnik izvedli posebno akcijo iskanja srnjadi na travnikih pred prvo košnjo s pomočjo termalnega drona," so zapisali na Facebooku.

V približno triurni akciji so pregledali dobrih 15 hektarjev travnikov ter našli in rešili štiri mladiče.