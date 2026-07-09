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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
6.58

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Natisni članek
Urška Klakočar Zupančič lokalne volitve Ljubljana županja Anton Rop

Četrtek, 9. 7. 2026, 6.58

1 minuta

Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop s skupno listo na lokalne volitve

Avtorji:
Sa. B., STA

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Ustanovna seja državnega zbora. Urška Klakočar Zupančič | Klakočar Zupančič je dejala, da se je za kandidaturo na skupni listi z Ropom odločila, ker v Ljubljani živi že 30 let in ji ni vseeno, v kakšnem mestu živi. | Foto Bojan Puhek

Klakočar Zupančič je dejala, da se je za kandidaturo na skupni listi z Ropom odločila, ker v Ljubljani živi že 30 let in ji ni vseeno, v kakšnem mestu živi.

Foto: Bojan Puhek

V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve s skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ter Anton Rop, nekdanji predsednik vlade, minister in poslanec. Informacijo je Klakočar Zupančič sporočila v večerni oddaji na POP TV, a še ni razkrila, kdo bo njihov županski kandidat.

Kot je dejala Klakočar Zupančič, se o tem, kdo bo županski kandidat skupne liste, z Ropom nista pogovarjala, ga bodo pa imeli. "Kdo bo, se bomo odločali kasneje, zdaj pa je čas za program," je povedala ter dodala, da se trenutno ne ukvarja s funkcijami in da bodo volivci o županskem kandidatu ali kandidatki skupne liste izvedeli pravi čas.

Na listi, katere imena ni razkrila, bodo po besedah nekdanje predsednice DZ zbrani strokovnjaki z različnih področij, ki želijo Ljubljano vrniti ljudem. Glede tega, ali lahko pri kandidaturi računa na podporo Gibanja Svoboda, pa je odgovorila, da je iz "stranke izstopila, tako da so ti časi mimo".

Ni ji vseeno, v kakšnem mestu živi

Klakočar Zupančič je dejala, da se je za kandidaturo na skupni listi z Ropom odločila, ker v Ljubljani živi že 30 let in ji ni vseeno, v kakšnem mestu živi. Glede zdajšnjega župana Zorana Jankovića je poudarila, da je 20 let njegovega županovanja "dolga doba, v kateri se marsikaj spremeni, človek se spremeni, mesto se spremeni. Potrebe mesta so drugačne, kot so bile pred 20 leti. Funkcije terjajo sveže ljudi, da prinesejo sveže spremembe."

Ob tem je zatrdila, da je treba mesto prilagoditi času, ter dejala, da bo program skupne liste osredotočen zlasti okoli zagotavljanja hitrega, udobnega in poceni javnega prometa, sodelovanja mestne oblasti glede pripadajočih zemljišč v velikih soseskah, trajnostnih politik ter izboljšanja kakovosti zraka in stanovanjske politike. Dejala je tudi, da lista podpira nedeljski referendum o parkirnem odloku.

Nekdanjo predsednico DZ Klakočar Zupančič, ki na letošnjih parlamentarnih volitvah ni bila ponovno izvoljena v DZ, se sicer že nekaj časa omenja kot morebitno kandidatko za ljubljansko županjo. Prav tako se med mogočimi izzivalci dolgoletnega župana Zorana Jankovića, ki se namerava potegovati za še en mandat, v javnosti omenja sokoordinatorja Levice Luko Mesca. Vstop v župansko tekmo pa so že napovedali mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratović ter nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc.

V strankah sicer postopki pred lokalnimi volitvami še potekajo. Namestnik vodje poslanske skupine Svobode Lenart Žavbi je danes pojasnil, da ima njegovo podporo pri županski kandidaturi Janković. Za Klakočar Zupančič, ki je bila ustanovna članica Svobode, a je iz stranke po parlamentarnih volitvah izstopila, pa meni, da bi bila primernejša kot kandidatka za predsednico republike. A to po njegovih besedah "za zdaj ni strankarska pozicija".

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