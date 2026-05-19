Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
19. 5. 2026,
18.02

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
medicina Medicinska fakulteta študenti študijski programi akreditacija Univerza na Primorskem

Torek, 19. 5. 2026, 18.02

12 minut

Univerza na Primorskem ostala brez akreditacije za študij medicine

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Univerza na Primorskem | Univerza na Primorskem zaradi postopkovnih rokov v študijskem letu 2027/28 še ne bo sprejela prvih študentov medicinske fakultete. | Foto Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem zaradi postopkovnih rokov v študijskem letu 2027/28 še ne bo sprejela prvih študentov medicinske fakultete.

Foto: Univerza na Primorskem

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) je primorski univerzi zavrnila akreditacijo za študij medicine. Univerza zato prvih študentov še ne bo mogla vpisati v letu 2027. Vodstvo univerze napoveduje ponovno vložitev vloge, pri čemer kljub zavrnitvi nadaljujejo gradnjo novih fakultetnih prostorov.

Svet Nakvisa je na podlagi mnenja strokovnih poročevalcev vlogo univerze zavrnil. Rektorica Klavdija Kutnar ob tem napoveduje vztrajanje pri projektu.

"Mi smo žalostni, se pa zahvaljujemo strokovnim poročevalcem za vse pripombe, ki so jih podali, čeprav se z marsikatero ne strinjamo. Mi bomo pripombe zelo jasno preučili in pripravili posodobljeno vlogo za akreditacijo študijskega programa. To je naš strateški cilj in se s prvo zavrnitvijo ne bomo ustavili," je medijem v Kopru danes povedala rektorica.

Robert Golob
Novice Golob podpisal pismo o nameri za študij medicine na Primorskem #video

Univerza zaradi postopkovnih rokov v študijskem letu 2027/28 še ne bo sprejela prvih študentov medicinske fakultete. "Za študijsko leto 2027/28 smo zamudili vlak, zato ker moramo po prejeti odločbi o zavrnitvi akreditacije počakati vsaj šest mesecev za ponovno vložitev," je opozorila Kutnar.

Snovalci programa so pri prvotni prijavi ubrali nekoliko drugačen pristop, ki ga bodo zdaj prilagodili. "Študijski program smo pripravljali v sodelovanju s svojimi partnerji iz tujine, z mednarodnimi strokovnjaki, kjer smo v bistvu šli na precej inovativen pristop," je pojasnila.

Neuspeh pri pridobivanju akreditacije za lokalno okolje po njenih besedah pomeni nekaj zelo slabega. Univerza si želi izboljšati zdravstveno storitev v celotni regiji in s tem namenom k sodelovanju vabi vse zainteresirane strokovnjake s področja medicine.

"Nismo še dosegli našega strateškega cilja, to nas žalosti. Imamo malo več časa za krepitev svoje infrastrukture in kadra," je še dejala rektorica.

Projekt na področju infrastrukture kljub temu napreduje. Univerza že izbira izvajalca gradbenih del in izvajalca nadzora. Upravna enota Izola bo ustno obravnavo za gradbeno dovoljenje izvedla že prihodnji teden.

bolnišnica Izola
Novice Država bo podarila zemljišča za novogradnjo primorske zdravstvene fakultete

Strokovna skupina Nakvisa je po preučitvi prve vloge ugotovila, da program ne zagotavlja ustreznih kadrovskih pogojev, saj številni klinični predmeti nimajo nosilcev z ustreznimi specializacijami. Univerza na Primorskem je s predsednikom vlade Robertom Golobom pismo o nameri za zagon študija podpisala aprila pred dvema letoma. Vlada pri projektu obljublja finančno pomoč pri nakupu opreme. Predsednica Zdravniške zbornice Bojana Beović medtem opozarja na nevarnost znižanja izobrazbene ravni zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov. Pet primorskih poslancev Gibanja Svoboda je sicer že predlagalo preoblikovanje izolske splošne bolnišnice v univerzitetni klinični center.

položitev temeljnega kamna za medicinski kampus
Novice Temeljni kamen za medicinski kampus položen

medicina Medicinska fakulteta študenti študijski programi akreditacija Univerza na Primorskem
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.