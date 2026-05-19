Univerza na Primorskem ostala brez akreditacije za študij medicine

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) je primorski univerzi zavrnila akreditacijo za študij medicine. Univerza zato prvih študentov še ne bo mogla vpisati v letu 2027. Vodstvo univerze napoveduje ponovno vložitev vloge, pri čemer kljub zavrnitvi nadaljujejo gradnjo novih fakultetnih prostorov.

Svet Nakvisa je na podlagi mnenja strokovnih poročevalcev vlogo univerze zavrnil. Rektorica Klavdija Kutnar ob tem napoveduje vztrajanje pri projektu.

"Mi smo žalostni, se pa zahvaljujemo strokovnim poročevalcem za vse pripombe, ki so jih podali, čeprav se z marsikatero ne strinjamo. Mi bomo pripombe zelo jasno preučili in pripravili posodobljeno vlogo za akreditacijo študijskega programa. To je naš strateški cilj in se s prvo zavrnitvijo ne bomo ustavili," je medijem v Kopru danes povedala rektorica.

Univerza zaradi postopkovnih rokov v študijskem letu 2027/28 še ne bo sprejela prvih študentov medicinske fakultete. "Za študijsko leto 2027/28 smo zamudili vlak, zato ker moramo po prejeti odločbi o zavrnitvi akreditacije počakati vsaj šest mesecev za ponovno vložitev," je opozorila Kutnar.

Snovalci programa so pri prvotni prijavi ubrali nekoliko drugačen pristop, ki ga bodo zdaj prilagodili. "Študijski program smo pripravljali v sodelovanju s svojimi partnerji iz tujine, z mednarodnimi strokovnjaki, kjer smo v bistvu šli na precej inovativen pristop," je pojasnila.

Neuspeh pri pridobivanju akreditacije za lokalno okolje po njenih besedah pomeni nekaj zelo slabega. Univerza si želi izboljšati zdravstveno storitev v celotni regiji in s tem namenom k sodelovanju vabi vse zainteresirane strokovnjake s področja medicine.

"Nismo še dosegli našega strateškega cilja, to nas žalosti. Imamo malo več časa za krepitev svoje infrastrukture in kadra," je še dejala rektorica.

Projekt na področju infrastrukture kljub temu napreduje. Univerza že izbira izvajalca gradbenih del in izvajalca nadzora. Upravna enota Izola bo ustno obravnavo za gradbeno dovoljenje izvedla že prihodnji teden.

Strokovna skupina Nakvisa je po preučitvi prve vloge ugotovila, da program ne zagotavlja ustreznih kadrovskih pogojev, saj številni klinični predmeti nimajo nosilcev z ustreznimi specializacijami. Univerza na Primorskem je s predsednikom vlade Robertom Golobom pismo o nameri za zagon študija podpisala aprila pred dvema letoma. Vlada pri projektu obljublja finančno pomoč pri nakupu opreme. Predsednica Zdravniške zbornice Bojana Beović medtem opozarja na nevarnost znižanja izobrazbene ravni zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov. Pet primorskih poslancev Gibanja Svoboda je sicer že predlagalo preoblikovanje izolske splošne bolnišnice v univerzitetni klinični center.