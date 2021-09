Uničenih najmanj sto hiš: "To ne bo kratek izbruh" #video #foto

Vulkan, ki še vedno bruha na španskem otoku La Palma, je uničil najmanj sto hiš, z otoka pa so evakuirali več tisoč ljudi. "To ne bo kratek izbruh," je na novinarski konferenci dejal predsednik Kanarskih otokov Angel Victor Torres.

Vulkanska lava je na svoji poti skozi vasi proti morju uničila že najmanj sto hiš. Okoli 500 turistov je bilo med 5.000 ljudmi, ki so jih v nedeljo okoli 15. ure evakuirali pred lavo, ki je tekla proti hišam in hotelom v narodnem parku Cumbre Vieja na jugu otoka.

"To je neustavljivo. Ne preostane nam nič drugega, kot da poskušamo čim bolj omiliti škodo," je za španski državni radio RNE povedal Sergio Rodriguez, župan mesta El Paso, kjer je povsem uničenih okoli dvajset hiš.

Stavros Meletlidis, doktor vulkanologije na španskem geografskem inštitutu, je dejal, da je izbruh ustvaril pet lukenj na pobočju in da se razmere lahko kadarkoli spremenijo. "Eruptivna dinamika se lahko spremeni v nekaj minutah," je povedal. Foto: Reuters

Videoposnetki prikazujejo oranžne reke staljenih kamnin, ki tečejo po hribu navzdol proti gozdu in kmetijskim površinam, kjer se v nižinah razlivajo. Vulkan naj bi vseboval od 17 do 20 milijonov kubičnih metrov lave, je dejal predsednik Kanarskih otokov Angel Victor Torres. "To ne bo kratek izbruh," je dodal.

Tamkajšnji letalski prevoznik Binter je v ponedeljek po izbruhu vulkana na La Palmi zaradi pepela in dima odpovedal štiri polete na otok La Gomera, španski premier Pedro Sanchez pa je že prispel na La Palmo, kjer se bo srečal z evakuiranimi ljudmi, in napovedal vso potrebno pomoč. "Vsi razpoložljivi viri so na voljo, da obvladamo izbruh, reševalci in državljani si lahko odpočijejo," je dejal.

Na varno se prepeljali okoli 5.000 ljudi. Foto: Reuters

Na La Palmi so bili sicer v visoki pripravljenosti pred izbruhom, saj so v enem tednu zaznali več kot 22 tisoč potresnih tresljajev v Cumbre Vieji, verigi vulkanov, ki so zadnjič izbruhnili leta 1971. Gre za eno najaktivnejših območij na Kanarskih otokih.

Slika satelita Copernicus Sentinel-2 prikazuje izbruh vulkana v narodnem parku Cumbre Vieja na kanarskem otoku La Palma v Španiji 20. septembra 2021. Foto: Reuters