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Avtor:
K. M.

Sreda,
1. 7. 2026,
16.00

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek
Bela krajina turizem smrt

Sreda, 1. 7. 2026, 16.00

24 minut

Umrla ustanoviteljica in direktorica Gostinstva in turizma Metlika

Avtor:
K. M.

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Vera Pešelj | Vera Pešelj je v Belo krajino prišla z visokogorske kmetije na Pohorju. | Foto FB/Camping Bela krajina - Podzemelj

Vera Pešelj je v Belo krajino prišla z visokogorske kmetije na Pohorju.

Foto: FB/Camping Bela krajina - Podzemelj

Turistično podjetje Gostinstvo in turizem Metlika je na Facebooku sporočilo, da je umrla njihova ustanoviteljica in dolgoletna direktorica Vera Pešelj. "Počivajte v miru. Vaš duh bo za vedno ostal del nas in uspešne turistične zgodbe Bele krajine," so zapisali v posvetilnem zapisu.

"Z globoko žalostjo se poslavljamo od naše ustanoviteljice, dolgoletne direktorice in izjemne ženske Vere Pešelj, ki je s svojo vizijo, predanostjo in neomajno voljo postavila temelje našega turističnega podjetja Gostinstvo in turizem Metlika," ki vključuje Hotel Bela krajina-Metlika in Camping Bela krajina - Podzemelj.

Kot so zapisali, je Pešelj v Belo krajino prišla z visokogorske kmetije na Pohorju ter si v novem, nepoznanem okolju ustvarila družino in nadaljevala svojo pot.

Vera Pešelj z ekipo sodelavcev. | Foto: FB/Camping Bela krajina - Podzemelj Vera Pešelj z ekipo sodelavcev. Foto: FB/Camping Bela krajina - Podzemelj

"Verjela je v lepoto Bele krajine"

"Verjela je v lepoto Bele krajine, v moč iskrene gostoljubnosti in v pristne ljudi. Iz skromne ideje je z veliko predanostjo skupaj s sodelavci in vsemi partnerji ustvarila zgodbo, ki že vrsto let povezuje goste od blizu in daleč ter soustvarja nepozabne spomine. Bila je med prvimi, ki je prepoznala, da ima Bela krajina izjemen turistični potencial. Verjela je, da turizem ni le gospodarska dejavnost, temveč priložnost za razvoj celotne skupnosti – za nova delovna mesta, razvoj lokalnega gospodarstva, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter boljšo prihodnost ljudi, ki tukaj živimo," so navedli v zapisu. 

Dodali so, da je bila za mnoge direktorica, zanje pa predvsem človek z velikim srcem in neizmerno življenjsko močjo – mentorica, sodelavka, vizionarka in navdih. "Predvsem pa plemenita oseba, ki je vedno znala prisluhniti sočloveka. S svojim zgledom nas je naučila, da so poštenost, spoštovanje soljudi, marljivost in iskren nasmeh največje vrednote," so še zapisali v posvetilnem zapisu in dodali, da bodo njene vrednote tudi v prihodnje ostale vodilo njihovega dela.

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Hvaležni so, da so lahko del njene zgodbe, in ponosni, da bodo njeno delo nadaljevali z enako predanostjo. "Hvala za vse, kar ste ustvarili za naše podjetje, za Belo krajino in za ljudi, ki ste jih s svojim delom navdihnili. Hvaležni smo tudi za zaupanje, modrost in neštete trenutke, ki bodo ostali v naših srcih."

Na recepciji hotela možen vpis v žalno knjigo 

Za konec so dodali, da bo v spomin nanjo danes in jutri med 8. in 13. uro na recepciji Hotela Bela krajina odprta žalna knjiga.  

"Vabimo zaposlene, poslovne partnerje, prijatelje ter vse, ki ste jo poznali in cenili, da z besedo, mislijo ali spominom izrazite svoje spoštovanje ter počastite spomin na žensko, ki je s svojim življenjem, delom in vizijo pustila neizbrisen pečat v našem podjetju ter razvoju turizma v Beli krajini," so sklenili. 

Bela krajina turizem smrt
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