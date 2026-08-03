Iz Astrocentra so sporočili, da je po dolgotrajni bolezni umrla njihova dolgoletna sodelavka Jasna, ki je bila del njihove ekipe od leta 1999.

Kot so zapisali v objavi na družbenih omrežjih, se je po "dolgem in pogumnem boju z boleznijo za vedno poslovila" njihova sodelavka, ki je bila z Astrocentrom povezana skoraj tri desetletja.

V podjetju so navedli, da je Jasna s svojim delom dolga leta spremljala ljudi pri njihovih življenjskih izzivih in pomembnih odločitvah. Ob tem so poudarili, da je bila pomemben del njihove zgodbe in da jo bodo ohranili v trajnem spominu.

Ob njeni smrti so se ji zahvalili za leta sodelovanja ter izrazili iskreno sožalje njenim svojcem, prijateljem in vsem, ki so jo poznali.