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Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
11.51

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
vedeževanje

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 11.51

40 minut

Umrla je dolgoletna vedeževalka Jasna, članica Astrocentra

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Horoskop. Vedeževanje. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Iz Astrocentra so sporočili, da je po dolgotrajni bolezni umrla njihova dolgoletna sodelavka Jasna, ki je bila del njihove ekipe od leta 1999.

Kot so zapisali v objavi na družbenih omrežjih, se je po "dolgem in pogumnem boju z boleznijo za vedno poslovila" njihova sodelavka, ki je bila z Astrocentrom povezana skoraj tri desetletja.

V podjetju so navedli, da je Jasna s svojim delom dolga leta spremljala ljudi pri njihovih življenjskih izzivih in pomembnih odločitvah. Ob tem so poudarili, da je bila pomemben del njihove zgodbe in da jo bodo ohranili v trajnem spominu.

Ob njeni smrti so se ji zahvalili za leta sodelovanja ter izrazili iskreno sožalje njenim svojcem, prijateljem in vsem, ki so jo poznali.

vedeževanje
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