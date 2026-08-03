Ponedeljek, 3. 8. 2026, 11.51
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Umrla je dolgoletna vedeževalka Jasna, članica Astrocentra
Iz Astrocentra so sporočili, da je po dolgotrajni bolezni umrla njihova dolgoletna sodelavka Jasna, ki je bila del njihove ekipe od leta 1999.
Kot so zapisali v objavi na družbenih omrežjih, se je po "dolgem in pogumnem boju z boleznijo za vedno poslovila" njihova sodelavka, ki je bila z Astrocentrom povezana skoraj tri desetletja.
V podjetju so navedli, da je Jasna s svojim delom dolga leta spremljala ljudi pri njihovih življenjskih izzivih in pomembnih odločitvah. Ob tem so poudarili, da je bila pomemben del njihove zgodbe in da jo bodo ohranili v trajnem spominu.
Ob njeni smrti so se ji zahvalili za leta sodelovanja ter izrazili iskreno sožalje njenim svojcem, prijateljem in vsem, ki so jo poznali.