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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
5. 8. 2026,
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duhovnik župnik Bela krajina Vinica

Sreda, 5. 8. 2026, 9.30

0 minut

1962–2026

Umrl je viniški župnik Anton Gnidovec

Avtor:
A. P. K.

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Anton Gnidovec, duhovnik | Kot kaplan je najprej na svoji duhovniški poti deloval v župnijah Vrhnika, Ljubljana-Trnovo in Dolenjske Toplice, kot župnik pa v Cerkljah ob Krki, Kočevju in Vinici. | Foto Facebook/KUD Oton Župančič Vinica

Kot kaplan je najprej na svoji duhovniški poti deloval v župnijah Vrhnika, Ljubljana-Trnovo in Dolenjske Toplice, kot župnik pa v Cerkljah ob Krki, Kočevju in Vinici.

Foto: Facebook/KUD Oton Župančič Vinica

Po težki bolezni je umrl duhovnik Anton Gnidovec, župnik na Vinici in dekan dekanije Bela Krajina.

Duhovnik Anton Gnidovec je umrl po težki bolezni v torek zjutraj, so sporočili iz njegove župnije. Župljani Vinice, kjer je nazadnje deloval kot župnik, so se prek družbenih omrežij iz srca zahvalili vsem, ki so v preteklih dneh darovali svoje molitve, svete maše, trpljenje in spodbudne besede za g. Gnidovca. Ob tem so zapisali, da je molitev povezala številne župnije in vernike po vsej Sloveniji: "Za to veliko znamenje vere, povezanosti in krščanske ljubezni smo iskreno hvaležni."

Anton Gnidovec se je rodil leta 1962 v župniji Ajdovec. Po maturi na elektrotehniški šoli in obveznem vojaškem roku se je odločil za duhovniški poklic, saj ga je v srednješolskih letih prevzelo intenzivno premišljevanje o temeljnih vprašanjih človeškega bivanja, je poročal portal Družina.

Novo mašo obhajal leta 1988

Novo mašo je Gnidovec obhajal leta 1988. Kot kaplan je najprej na svoji duhovniški poti deloval v župnijah Vrhnika, Ljubljana-Trnovo in Dolenjske Toplice, kot župnik pa v Cerkljah ob Krki, Kočevju in Vinici. Poleg opravljanja duhovniškega poklica je imel zelo rad naravo in liturgijo vzhodnega obreda.

Viniški gasilci: Vinica se poslavlja od izjemnega človeka in prijatelja našega gasilskega društva

Od domačega župnika so se v objavi poslovili tudi gasilci PGD Vinica, ki so zapisali: "Spoštovani naš župnik Tone, izjemen človek velikega srca. S svojim velikim srcem ste vsako leto vašega službovanja v Vinici podarili svete maše v čast našega zavetnika sv. Florjana, blagoslovili nas gasilce, opremo in vozila. Podpirali ste naše prostovoljstvo, izobraževanje in se skupaj z nami veselili dosežkov. Dajali ste nam moč in pogum ob posredovanju pri poplavah in požarih. Vaša vera v nas gasilce nas je in nas bo spremljala na vsaki intervenciji, ko bo odjeknila sirena. Žalostni smo. Vinica se danes poslavlja od izjemnega človeka in prijatelja našega gasilskega društva." Dodali so, da so hvaležni, da so bili del njegovega življenja.

"Srca so danes težka, zapustil nas je največji oboževalec ... Vinica brez vas ne bo več ista. Počivajte v Božjem miru," pa so zapisali v KUD Oton Župančič Vinica.

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