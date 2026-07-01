Umrl je Miha Jazbinšek, soustvarjalec stanovanjskih sprememb, ki so zaznamovale generacije

V 85. letu starosti je umrl arhitekt, urbanist in nekdanji minister za okolje in prostor Miha Jazbinšek. V začetku slovenske samostojnosti je to funkcijo opravljal v Demosovi vladi, pozneje pa je sodeloval tudi v dveh vladah pod vodstvom Janeza Drnovška, je prvi poročal portal Info360 .

Njegovo ime je tesno povezano s Stanovanjskim zakonom iz leta 1991, ki je v javnosti postal znan kot Jazbinškov zakon. Kot eden njegovih ključnih snovalcev je sodeloval pri ureditvi, ki je imetnikom stanovanjske pravice omogočila ugoden odkup dotedanjih družbenih stanovanj. Namen zakona je bil prebivalcem zagotoviti možnost, da stanovanja, v katerih so živeli, preidejo v njihovo zasebno last.

Jazbinšek je bil po izobrazbi arhitekt in strokovnjak za prostorsko načrtovanje. Dolga leta je deloval tudi v Mestni občini Ljubljana kot mestni svetnik iz vrst Zelenih. V javnosti je pogosto opozarjal na vprašanja prostorskega razvoja prestolnice in bil med vidnejšimi kritiki ravnanja ljubljanske mestne oblasti pod vodstvom župana Zorana Jankovića.