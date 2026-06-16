V 91. letu starosti je umrl prof. dr. Franc Pikelj, znan tudi kot Franjo Pikelj. Bil je eden vidnejših slovenskih infektologov in pomemben soustvarjalec slovenske tropske in potovalne medicine, je prvi poročal časnik Delo.

Franjo Pikelj je bil dolgoletno povezan s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Kot zdravnik infektolog je deloval na področju nalezljivih bolezni, med drugim tropske medicine, okužb osrednjega živčevja, infekcijskega endokarditisa in potovalne medicine.

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1962, leta 1980 pa doktoriral. Opravil je specializaciji iz interne medicine s subspecializacijo iz kardiologije in iz infektologije z epidemiologijo. Od leta 1963 je bil zaposlen v UKC Ljubljana, na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer je bil deset let vodja intenzivne enote oziroma Respiracijskega centra.

Leta 1993 je postal izredni profesor za infektologijo z epidemiologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Bil je tudi predstojnik Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter predsednik Infektološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. Kot pedagog in mentor je vplival na več generacij zdravnikov.

Na medicinski fakulteti uvedel predmet tropska medicina

Posebno mesto v njegovem delu ima razvoj tropske in potovalne medicine v Sloveniji. Pod njegovim vodstvom je bil leta 1989 na ljubljanski medicinski fakulteti organiziran izbirni predmet tropske medicine, iz katerega se je pozneje razvila širša tradicija izobraževanja zdravnikov, študentov medicine in drugih zdravstvenih delavcev za delo v tropskih okoljih.

Veljal je tudi za enega ključnih pobudnikov slovenskih medicinsko-humanitarnih odprav v tropske kraje. Slovenske zdravniške in študentske odprave so se v naslednjih desetletjih razvile v pomembno humanitarno in strokovno dejavnost, povezano z delom v okoljih z omejenim dostopom do zdravstvene oskrbe.

Za svoje pedagoško, raziskovalno in strokovno delo je leta 1997 prejel Lavričevo priznanje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Pogreb bo v četrtek, 18. junija, ob 16.30 na pokopališču v Radovljici. Svojci so zapisali, da lahko žalujoči namesto cvetja in sveč darujejo Sekciji za tropsko in potovalno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, s pripisom za kliniko Majiwa.