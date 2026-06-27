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Avtor:
Sa. B.

Sobota,
27. 6. 2026,
13.09

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duhovnik smrt Ljubljanska nadškofija

Sobota, 27. 6. 2026, 13.09

0 minut

Umrl duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar

Avtor:
Sa. B.

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Janez Gerčar | Janez Gerčar se je rodil 8. maja leta 1951 v Dupljah, mašniško posvečenje pa je prejel 29. junija leta 1976 v Ljubljani. | Foto Župnija Šmarca Duplica/Facebook

Janez Gerčar se je rodil 8. maja leta 1951 v Dupljah, mašniško posvečenje pa je prejel 29. junija leta 1976 v Ljubljani.

Foto: Župnija Šmarca Duplica/Facebook

Župnija Šmarca Duplica je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da se je v petek poslovil duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Star je bil 75 let.

Kot so zapisali v objavi, pod katero se je podpisal ljubljanski nadškof Stanislav Zore z duhovniki, se je Janez Gerčar rodil 8. maja leta 1951 v Dupljah, mašniško posvečenje pa je prejel 29. junija leta 1976 v Ljubljani. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Kranj, Trebnje, Šmarca Duplica in Homec.

V nedeljo, 28. junija, bo od 11. ure dalje ležal v župnijski cerkvi v Šmarci, ob 21. uri pa se bodo s sveto mašo od njega poslovili dekanijski duhovniki. V ponedeljek, 29. junija, pa bo od 8. ure dalje ležal v župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici, kjer bo od 15. uri pogrebna sveta maša in po njej pogreb.

"Rajnega sobrata priporočamo v molitev. Gospod, daj mu večni pokoj. In večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen," so sklenili.

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