Ka. N.

Sreda,
8. 4. 2026,
9.58

Gorska reševalna zveza Slovenije reševanje

Tuja pohodnika sta v taki opravi šla v gore. To je sledilo.

Foto: Gorska reševalna služba

Na velikonočni ponedeljek, 6. aprila, sta dva tuja pohodnika obtičala pod Bohinjskimi vratci na nadmorski višini približno 1.900 metrov. Na območje sta se podala iz smeri doline Krma, vendar poti nista mogla nadaljevati zaradi neustrezne opreme in izčrpanosti.

Po podatkih Gorske reševalne službe Slovenije pohodnika nista bila poškodovana, a sta zaradi razmer v gorah obnemogla. Posredovala je helikopterska ekipa slovenske policije skupaj z gorskim reševalcem letalcem in zdravnikom letalcem. S helikopterjem so ju prepeljali v Mojstrano.

V pripravljenosti so bili tudi reševalci GRS Mojstrana, ki pa jim zaradi uspešne helikopterske intervencije ni bilo treba neposredno posredovati na terenu.

Reševalci ob tem poudarjajo, da sta bila pohodnika za razmere v gorah neprimerno opremljena, kar je bistveno prispevalo k zapletu.

Pomlad v dolini ne pomeni pomladi v gorah

Gorski reševalci ob dogodku znova opozarjajo, da kljub toplejšemu vremenu v dolinah v visokogorju še vedno vladajo zimske razmere. Sneg, nizke temperature in zahtevnejši tereni zahtevajo ustrezno pripravo in opremo.

