Trump: Prosila me je, naj se z njo fotografiram. Meloni: Laže!

Predsednik ZDA Donald Trump in italijanska premierka Giorgia Meloni sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in dejala, da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je zatem odpovedal obisk ZDA.

Po navedbah ameriškega predsednika v pogovoru za italijansko televizijo La7 ga je Meloni ta teden na vrhu skupine gospodarsko najrazvitejših držav G7 v francoskem Evianu prosila, naj se z njo fotografira, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Takoj ob začetku intervjuja je Trump pozornost preusmeril na Giorgio Meloni in vprašal: "Kako je vaša premierka? Kaj je rekla, ko me je srečala? Verjetno je vesela, da sem se z njo pogovarjal. Ni mi bilo treba govoriti z njo. Ne vem, kaj naj rečem. Prosila me je, naj se fotografiram z njo. Tako zelo se je želela fotografirati z mano. Ne bi se fotografiral, a se mi je zasmilila."

Meloni: Izjave Donalda Trumpa so povsem izmišljene

Meloni se je kmalu zatem odzvala na predsednikove trditve in dejala, da niso resnične. "Izjave Donalda Trumpa so povsem izmišljene," je sporočila na družbenem omrežju Instagram.

"Iskreno povedano, osupla sem. Italija in jaz nikoli ne prosiva. Nekatere stvari si zaslužijo takojšen odziv. Ne vem, zakaj se ameriški predsednik tako obnaša do svojih zaveznikov. To se ni zgodilo prvič. Lahko rečem le, da je žalostno, da ne kaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda," je dodala premierka.

Meloni je Trumpova zaveznica

Zaradi Trumpovih izjav je italijanski zunanji minister Tajani odpovedal obisk ZDA, ki je bil predviden za nedeljo in ponedeljek.

"Grozne in žaljive besede predsednika Trumpa /.../ žalijo vso Italijo," je na družbenem omrežju X sporočil Tajani. Pozneje je med dogodkom na italijanskem zunanjem ministrstvu v Rimu dodal, da "nihče ne sme užaliti Italije, kot so to storile ZDA", še navaja Ansa.

Meloni sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inavguracijo. Toda po ameriškem napadu na Iran so se odnosi med državama poslabšali.

Italijanska vlada ZDA ni dovolila uporabe letalskega oporišča na Siciliji za napade med vojno. Trump je Italijo obtožil, da jim ni v pomoč in da se je Meloni spremenila. Dodatno so se odnosi zaostrili, ko je Meloni zagovarjala papeža Leona XIV., ki je bil kritičen do ameriških napadov in vojne v Iranu.

Meloni je po koncu vrha G7 dejala, da so njeni odnosi s Trumpom nespremenjeni, da ni bilo obtožb in da voditelja razumeta stališča drug drugega. Na enem od srečanj ta teden je na vprašanje predsednika Evropskega sveta Antonia Coste, ali sta se s Trumpom pobotala, odgovorila, da sta bila "vedno prijatelja", Trump pa je dejal, da ga je Meloni "zapustila", kar je premierka zavrnila.