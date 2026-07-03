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Avtor:
A. P. K.

Petek,
3. 7. 2026,
18.55

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek

Natisni članek
predsednik DZ Zoran Stevanović podjetje Boris Mijič delavci poslanec

Petek, 3. 7. 2026, 18.55

59 minut

Trije delavci iz Mijičevega podjetja pri Zoranu Stevanoviću: Iz lastnih prihrankov jim bom sam pokril plače

Avtor:
A. P. K.

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Zoran Stevanović delavci | Stevanović je v svojih prostorih sprejel tri delavce, ki so v podjetju poslanca Resni.ce Mijiča ostali brez plač. | Foto Facebook/Zoran Stevanović

Stevanović je v svojih prostorih sprejel tri delavce, ki so v podjetju poslanca Resni.ce Mijiča ostali brez plač.

Foto: Facebook/Zoran Stevanović

Pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću so se danes oglasili trije delavci, ki so v podjetju, ki ga je prevzel poslanec Resni.ce Boris Mijič, ostali brez plač. "Pogumni fantje, ne krivi ne dolžni, ki niso nasedli političnim obračunavanjem strankarskih izpostav, ki so jih nagovarjale, naj ostanejo brez plač," je ob fotografiji zapisal Stevanović in znova obljubil, da jim bo sam iz lastnih prihrankov cesijsko pokril plače.

V prostorih predsednika DZ in predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića so se danes oglasili trije delavci: Amel, Husein in Suljo. Gre za tri delavce, ki so ostali brez plač v podjetju, ki ga je prevzel poslanec Resni.ce Boris Mijič.

Stevanović: Ne gre za igranje Robina Hooda, gre za humanost

"Pogumni fantje, ne krivi ne dolžni, ki niso nasedli političnim obračunavanjem strankarskih izpostav, ki so jih nagovarjale, da ostanejo brez plač," je ob fotografiji s tremi delavci, ki so se danes oglasili na njegovem sedežu, zapisal Stevanović.

Zapisal je, da jim bo, kot je obljubil, sam iz lastnih prihrankov cesijsko pokril plače. "Ne gre za igranje Robina Hooda, gre za humanost. Ne gre za manipulacijo, gre za poštenost. V zvezi s tem so me pojedli mediji. Pojedel me je celo lasten PR. Vseeno mi je. Čutim, da je tako prav. In v življenju bom vedno ravnal tako, kot čutim. Tudi na lastno škodo," je še zapisal Stevanović.

Stevanović bo, če bo krivda dokazana, zahteval Mijičev odstop

"Stranka Resni.ca je v DZ pripeljala pet mandatov in s petimi mandati bomo tudi odšli," je v četrtek v izjavi v DZ poudaril Stevanović. Če Mijič, ki se kot lastnik in nekdanji direktor podjetja Progros sooča z obtožbami o dolgovih do zaposlenih, finančne uprave in podizvajalcev, ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti skladno z odločitvami organov stranke, torej do konca leta poplačal svojih dolgov, in če bo spoznan za krivega katerekoli obtožbe, po njegovih besedah ne bo več poslanec.

Predsednik Resni.ce bo Mijičev odstop, kot je zatrdil, zahteval tudi v primeru, da se mu krivda dokaže v šestmesečnem roku od potrditve mandata. Če bi moral Mijič v tem času poslanski mandat vrniti, bi morali v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen, skladno z zakonom o volitvah v DZ opraviti nadomestne volitve. Na teh pa je izvoljen kandidat, ki dobi največ glasov. Na nadomestnih volitvah bi Resni.ca tako lahko en mandat tudi izgubila.

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