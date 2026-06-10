V prihajajočih dneh bo Slovenija s Slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.

Gre za aktivnosti podpore države gostiteljice za podporo zavezniških sil pri napotitvi z območja usposabljanja na vaji Strong Lineage 26 na Slovaškem. Slovenska vojska nudi logistično podporo, ki vključuje prihod, nastanitev, nadaljnje premike in integracijo sil, v primeru potrebe zagotavlja tudi spremstvo vojaške policije. Transport zavezniške opreme po cesti organizirajo izven prometnih konic, pomorske, cestne in železniške premike Slovenska vojska nudi skupaj s civilnimi partnerji, so navedli.

Slovenija kot polnopravna članica zavezništva spoštuje pravično delitev bremen tako pri odvračanju vseh oblik nevarnosti kot pri nudenju solidarne pomoči. Znotraj zavezništva Slovenska vojska uporablja skupne mehanizme ter v sodelovanju s partnerskimi vojskami povečuje svojo pripravljenost in povezljivost. Aktivnosti podpore države gostiteljice po navedbah ministrstva potekajo na podlagi mednarodnih sporazumov.