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Avtor:
K. M.

Sreda,
15. 7. 2026,
11.24

Osveženo pred

22 minut

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nesreča nesreča planinec Ajdovščina smrt

Sreda, 15. 7. 2026, 11.24

22 minut

Tragična nesreča na Ajdovskem: planinec padel z grebena in drsel sto metrov v globino

Avtor:
K. M.

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Tragična nesreča planinec Ajdovščina | Planinec je padel z grebena in drsel več kot sto metrov globoko po strmem pobočju. | Foto GRS Ajdovščina

Planinec je padel z grebena in drsel več kot sto metrov globoko po strmem pobočju.

Foto: GRS Ajdovščina

Gorski reševalci GRS Ajdovščina so skupaj z enoto HRI posredovali v zahtevni reševalni akciji na grebenu pod Stanovim robom v bližini Lokev, kjer se je zgodila tragična gorska nesreča. Planinec, ki je padel z grebena, je kljub hitremu posredovanju umrl, so sporočili ajdovski gorski reševalci.

Kot so opisali, je planinec padel z grebena in drsel več kot sto metrov globoko po strmem pobočju. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in takojšnjemu poskusu oživljanja je ponesrečenec zaradi hudih poškodb na kraju žal podlegel poškodbam.

Pri reševanju je sodelovala tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah, slovenska policija s helikopterjem. Posadka je pokojnega s pomočjo elektromotornega vitla dvignila s strmega in težko dostopnega terena ter ga prepeljala v dolino.

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