Avtor:
A. P. K.

19. 5. 2026,
10.06

Tragedija v Javorju: drevo ubilo voznika, ki je v času sečnje pripeljal mimo

sečnja, gozd, nesreča | Do nesreče je prišlo med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste. Drevo je padlo na osebno vozilo, ki je v času sečnje pripeljalo mimo. Voznik v avtomobilu je umrl na kraju nesreče. (Fotografija je simbolična.)

Do nesreče je prišlo med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste. Drevo je padlo na osebno vozilo, ki je v času sečnje pripeljalo mimo. Voznik v avtomobilu je umrl na kraju nesreče. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

Policija je bila danes okoli pol sedme ure obveščena o delovni nesreči, do katere je prišlo v Javorju, na območju Črne na Koroškem. Do nesreče je prišlo med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste, saj je po do zdaj zbranih podatkih drevo padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo, so sporočili s policije. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl, so zapisali na Policijski upravi Celje.

Ogled kraja bo opravila ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje. Na kraj dogodka sta odšli tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Več podatkov bodo s policije sporočili po končanem ogledu in zbranih obvestilih, so še zapisali.

