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Avtor:
Sa. B.

Nedelja,
28. 6. 2026,
9.30

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Tolmin padalec smrt policija PU Nova Gorica

Nedelja, 28. 6. 2026, 9.30

24 minut

Tragedija na Tolminskem: madžarski padalec padel z višine in podlegel poškodbam

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jadralni padalec, nesreča | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je v soboto na Tolminskem zgodila smrtna nesreča, v kateri je bil udeležen padalec iz Madžarske. Ta je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobalu, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo in je z neznane višine padel na tla, kjer je podlegel poškodbam.

Policisti so na kraju opravili ogled, zdravnik tolminskega zdravstvenega doma pa je potrdil smrt madžarskega državljana.

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