Tragedija na Tolminskem: madžarski padalec padel z višine in podlegel poškodbam

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je v soboto na Tolminskem zgodila smrtna nesreča, v kateri je bil udeležen padalec iz Madžarske. Ta je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobalu, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo in je z neznane višine padel na tla, kjer je podlegel poškodbam.