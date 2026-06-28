Nedelja, 28. 6. 2026, 9.30
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Tragedija na Tolminskem: madžarski padalec padel z višine in podlegel poškodbam
Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je v soboto na Tolminskem zgodila smrtna nesreča, v kateri je bil udeležen padalec iz Madžarske. Ta je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobalu, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo in je z neznane višine padel na tla, kjer je podlegel poškodbam.
Policisti so na kraju opravili ogled, zdravnik tolminskega zdravstvenega doma pa je potrdil smrt madžarskega državljana.